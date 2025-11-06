napoli
Elezioni Regionali 2025

Candidati Movimento 5 Stelle alle Elezioni Regionali Campania 2025: la lista completa

Chi sono i candidati del Movimento Cinque Stelle alle Elezioni Regionali in Campania del 23 e 24 novembre 2025.
A cura di Redazione Napoli
Elezioni Regionali 2025

Il Movimento Cinque Stelle di Giuseppe Conte in Campania per la prima volta ha la concreta possibilità di guidare la Regione, candidando uno dei suoi storici esponenti, Roberto Fico, a governatore per il post-Vincenzo De Luca. Il capolista nell'area della provincia di Napoli è Luca Trapanese, assessore al Welfare del Comune di Napoli, personaggio molto noto anche per la sua intensa storia personale.

M5s, i candidati in provincia di Napoli

Fella Trapanese Luca
Flocco Salvatore
De Giulio Teresa
Gallo Luigi
Saiello Gennaro
Nola Patrizia
Langellotti Alessandro
Pennacchio Antonio Yoseph
Porcelli Massimiliano
Vignati Elena
Bencivenga Michele
Palma Stefano
Puzone Anna
Amato Anita
Caredda Ferdinando
Coppola Annunziata
Di Matteo Immacolata detta Melinda
Ferruzzi Marco
Garofalo Anna
Grazioso Giuseppe
Muto Crescenzo
Napolitano Rosario
Peluso Mariano
Ristorato Pasquale
Tammaro Enrico
Volpe Rosa
Coppola Gennaro detto Genny

M5s, i candidati in provincia di Salerno

Cammarano Michele
Iozzino Giuseppe
Molinaro Iolanda
Canale Iolanda
Benevento Giuseppe
Campagna Santino
Oliva Margherita
Morrone Giuseppe
Maggio Adriana

M5s, i candidati in provincia di Caserta

De Matteis Federico
Aveta Raffaele
Cassandra Ketty
Mucherino Carmela
Simonelli Aldo
Di Micco Fabio
Bencivenga Raffaele
Rettore Daniela

M5s, i candidati in provincia di Avellino

Ciampi Vincenzo
Anzalone Anna
Orsogna Luca
Guidi Tiziana

M5s, i candidati in provincia di Benevento

Maio Francesca
Romano Giovanni

