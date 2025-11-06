Candidati del Partito Democratico alle Elezioni Regionali Campania 2025: la lista completa
Il Partito Democratico di Elly Schlein alle Elezioni in Campania per il rinnovo del Consiglio regionale 2025-2030 punta ad essere il primo partito della Regione e l'elemento trainante per il candidato governatore Roberto Fico, sostenuto da un campo largo, una coalizione di sinistra allargata al Movimento Cinque Stelle di cui Fico è storico rappresentante. Il Pd presenta liste in tutte e cinque le province della Campania. La capolista a Napoli è Francesca Amirante, docente di storia dell'Arte, curatrice del complesso di Purgatorio ad Arco, grande conoscitrice della storia partenopea.
Pd, i candidati in provincia di Napoli
Amirante Francesca
Amato Vincenza detta Enza
Bava Sabrina
Borrelli Antonio
Brasiello Anna
Cavallo Claudia
Cerciello Vincenzo
Ciaramella Maria Antonietta detta Antonella
Cortese Salvatore
Cristiano Antonio
Esposito Pasquale
Fiola Carmela detta Bruna
Fortunio Concetta
Iacobelli Angela
Liberti Antonio Detto Tonino
Madonna Salvatore
Manfredi Massimiliano
Marciano Antonio
Mautone Elena
Milo Regina
Musella Anna
Noviello Concetta
Passariello Mariarosaria
Raia Loredana
Savanelli Francesco
Zanfardino Francesco detto Zanfa
Zinno Giorgio
Pd, i candidati in provincia di Salerno
Federica Fortino
Francesco Picarone (detto Franco)
Gaetana Falcone
Corrado Matera
Virgina Fogliame
Federico Conte
Anna Petrone
Aniello Fiore (detto Nello)
Giovanni Guzzo
Pd, i candidati in provincia di Caserta
Sgambato Camilla
Bonacci Antonio detto Antonello
Funaro Mariana
Landolfi Pierluigi
Russo Maria Melania
Sica Salvatore
Tonziello Leda Clementina
Villano Marco
Pd, i candidati in provincia di Avellino
Maurizio Petracca
Laura cervinaro
Antonio Gengaro
Anna Nazzaro
Pd, i candidati in provincia di Benevento
Giovanni Cacciano
Rosa Razzano