Candidati del Partito Democratico alle Elezioni Regionali Campania 2025: la lista completa

Chi sono i candidati del Partito Democratico alle Elezioni Regionali in Campania del 23 e 24 novembre 2025.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Elezioni Regionali 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il Partito Democratico di Elly Schlein alle Elezioni in Campania per il rinnovo del Consiglio regionale 2025-2030 punta ad essere il primo partito della Regione e l'elemento trainante per il candidato governatore Roberto Fico, sostenuto da un campo largo, una coalizione di sinistra allargata al Movimento Cinque Stelle di cui Fico è storico rappresentante. Il Pd presenta liste in tutte e cinque le province della Campania. La capolista a Napoli è Francesca Amirante, docente di storia dell'Arte, curatrice del complesso di Purgatorio ad Arco, grande conoscitrice della storia partenopea.

Pd, i candidati in provincia di Napoli

Amirante Francesca

Amato Vincenza detta Enza

Bava Sabrina

Borrelli Antonio

Brasiello Anna

Cavallo Claudia

Cerciello Vincenzo

Ciaramella Maria Antonietta detta Antonella

Cortese Salvatore

Cristiano Antonio

Esposito Pasquale

Fiola Carmela detta Bruna

Fortunio Concetta

Iacobelli Angela

Liberti Antonio Detto Tonino

Madonna Salvatore

Manfredi Massimiliano

Marciano Antonio

Mautone Elena

Milo Regina

Musella Anna

Noviello Concetta

Passariello Mariarosaria

Raia Loredana

Savanelli Francesco

Zanfardino Francesco detto Zanfa

Zinno Giorgio

Pd, i candidati in provincia di Salerno

Federica Fortino

Francesco Picarone (detto Franco)

Gaetana Falcone

Corrado Matera

Virgina Fogliame

Federico Conte

Anna Petrone

Aniello Fiore (detto Nello)

Giovanni Guzzo

Pd, i candidati in provincia di Caserta

Sgambato Camilla

Bonacci Antonio detto Antonello

Funaro Mariana

Landolfi Pierluigi

Russo Maria Melania

Sica Salvatore

Tonziello Leda Clementina

Villano Marco

Pd, i candidati in provincia di Avellino

Maurizio Petracca

Laura cervinaro

Antonio Gengaro

Anna Nazzaro

Pd, i candidati in provincia di Benevento

Giovanni Cacciano

Rosa Razzano