Candidati Casa Riformista alle Elezioni Regionali Campania 2025: la lista completa

"Casa Riformista" è una delle liste a sostegno di Roberto Fico nel campo largo del centrosinistra che più ha fatto discutere nei giorni antecedenti il deposito delle candidature. Motivo? In Campania, fra gli animatori del sodalizio, legato al progetto centrista dell'ex premier ed ex leader Pd Matteo Renzi, vi è Armando Cesaro, figlio di Luigi, ex parlamentare di fede berlusconiana, più volte indagato e a processo per connivenze malavitose. Cesaro junior ha più volte ribadito che non è legato all'esperienza politica paterna e che è incensurato ma tant'è bastato in area Cinque Stelle per scatenare la polemica.

I candidati di Casa Riformista in provincia di Napoli

Rea Teresa

Biondi Immacolata

Bonetti Luigi

Buonajuto Ciro Detto Ciro

Caserta Margherita

Cesaro Armando

Cioffi Immacolata

Colella Sergio

Cozzolino Pasquale

Cuomo Adele Detto Romano

Di Scala Mariagrazia

Fornaro Rosaria

Galizia Mariano

Giannuzzi Savelli Isabella

Intoccia Olga

Lupoli Rosa

Mascolo Marianna

Matafora Vincenzo

Nappa Paola

Pellegrino Emilio Francesco

Pesce Sabrina

Romeo Salvatore

Rossi Anna Chiara

Ruggiero Manuel

Sodano Anna

Visconti Federica Maria

Volpe Enza

I candidati di Casa Riformista in provincia di Salerno

Pellegrino Tommaso

Valiante Gianfranco

Di Maio Stefania

Guerritore Alessia

Lamberti Armando

Mazzarella Valeria

Naponiello Cosimo

Vastola Teresa

Vitiello Mariarosaria

I candidati di Casa Riformista in provincia di Caserta

Mona Gaetano

Aversano Salvatore

Cantile Antonio

Di Caprio Teresa

Iodice Maria Luigia

Piccirillo Giuseppina

Smarrazzo Pietro detto Pietro

Ucciero Teresa

I candidati di Casa Riformista in provincia di Avellino

Enzo Alaia

Stefania di Nardo

Carmela Diana

Franco Di Cecilia

I candidati di Casa Riformista in provincia di Benevento

Bepy Izzo

Lorena Pacelli