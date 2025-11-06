Candidati Casa Riformista alle Elezioni Regionali Campania 2025: la lista completa
"Casa Riformista" è una delle liste a sostegno di Roberto Fico nel campo largo del centrosinistra che più ha fatto discutere nei giorni antecedenti il deposito delle candidature. Motivo? In Campania, fra gli animatori del sodalizio, legato al progetto centrista dell'ex premier ed ex leader Pd Matteo Renzi, vi è Armando Cesaro, figlio di Luigi, ex parlamentare di fede berlusconiana, più volte indagato e a processo per connivenze malavitose. Cesaro junior ha più volte ribadito che non è legato all'esperienza politica paterna e che è incensurato ma tant'è bastato in area Cinque Stelle per scatenare la polemica.
I candidati di Casa Riformista in provincia di Napoli
Rea Teresa
Biondi Immacolata
Bonetti Luigi
Buonajuto Ciro Detto Ciro
Caserta Margherita
Cesaro Armando
Cioffi Immacolata
Colella Sergio
Cozzolino Pasquale
Cuomo Adele Detto Romano
Di Scala Mariagrazia
Fornaro Rosaria
Galizia Mariano
Giannuzzi Savelli Isabella
Intoccia Olga
Lupoli Rosa
Mascolo Marianna
Matafora Vincenzo
Nappa Paola
Pellegrino Emilio Francesco
Pesce Sabrina
Romeo Salvatore
Rossi Anna Chiara
Ruggiero Manuel
Sodano Anna
Visconti Federica Maria
Volpe Enza
I candidati di Casa Riformista in provincia di Salerno
Pellegrino Tommaso
Valiante Gianfranco
Di Maio Stefania
Guerritore Alessia
Lamberti Armando
Mazzarella Valeria
Naponiello Cosimo
Vastola Teresa
Vitiello Mariarosaria
I candidati di Casa Riformista in provincia di Caserta
Mona Gaetano
Aversano Salvatore
Cantile Antonio
Di Caprio Teresa
Iodice Maria Luigia
Piccirillo Giuseppina
Smarrazzo Pietro detto Pietro
Ucciero Teresa
I candidati di Casa Riformista in provincia di Avellino
Enzo Alaia
Stefania di Nardo
Carmela Diana
Franco Di Cecilia
I candidati di Casa Riformista in provincia di Benevento
Bepy Izzo
Lorena Pacelli