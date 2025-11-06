Candidati Noi di Centro (Mastella) alle Elezioni Regionali Campania 2025: la lista completa

Chi sono i candidati di Noi di Centro (Mastella) alle Elezioni Regionali in Campania del 23 e 24 novembre 2025.

Noi di Centro è la lista che fa riferimento all'ex Guardasigilli e oggi sindaco di Benevento Clemente Mastella che stavolta ha deciso di sostenere alle Elezioni Regionali in Campania il candidato di centrosinistra Roberto Fico. Mastella, (nella cui lista di Benevento è candidato il figlio Pellegrino Mastella) ha definito l'ex presidente della Camera «Una persona mite. Da questo punto di vista, è il più democristiano dei Cinque Stelle».

I candidati di Noi di Centro (Mastella) in provincia di Napoli

Barra Giuseppe

Manganiello Domenico

Aliberti Mario

Caiazzo Concetta

Cecere Denise

Di Mauro Fabiola

D’Auria Tiziana

Esposito Domenico

Gaudieri Maria Rosaria

Iorio Maria

Marra Francesca Pia

Marrazzo Domenico

Mazzone Bruno

Mosca Raffaele

Naso Anna

Pallonetto Domenico

Palumbo Alessandra

Pascià Achille

Ponticiello Severina

Russo Giuseppina

Salierno Luisa

Scarpitti Mauro

Silvestre Francesco

Pisano Roberta

Marena Dario

Tucci Eleonora

Costanzo Nunzia

I candidati di Noi di Centro (Mastella) in provincia di Salerno

Enrico Indelli

Elisabetta Caputo

Vincenzo Finizzola

Pellegrino Mastella

Carmelina Modella

Antonio Pierri

Franca Principe

Anna Robustelli

Mario Iannone

I candidati di Noi di Centro (Mastella) in provincia di Caserta

De Rosa Marcello

Cusano Roberto

Di Puorto Raffaella

Ferrara Giovanni

Lamberti Florentia

Marasco Massimiliano

Zampella Maria Antonietta

Paternostro Donatella

I candidati di Noi di Centro (Mastella) in provincia di Avellino

Guerino Gazzella

Gino Iannace

Grella Angelia

Annunziata Napolitano

I candidati di Noi di Centro (Mastella) in provincia di Benevento

Mastella Pellegrino

Razzano Giovanna