Elezioni Regionali 2025

Candidati Noi di Centro (Mastella) alle Elezioni Regionali Campania 2025: la lista completa

Chi sono i candidati di Noi di Centro (Mastella) alle Elezioni Regionali in Campania del 23 e 24 novembre 2025.
A cura di Redazione Napoli
Immagine
Elezioni Regionali 2025
Elezioni Regionali 2025

Noi di Centro è la lista che fa riferimento all'ex Guardasigilli e oggi sindaco di Benevento Clemente Mastella che stavolta ha deciso di sostenere alle Elezioni Regionali in Campania il candidato di centrosinistra Roberto Fico. Mastella, (nella cui lista di Benevento è candidato il figlio Pellegrino Mastella) ha definito l'ex presidente della Camera «Una persona mite. Da questo punto di vista, è il più democristiano dei Cinque Stelle».

I candidati di Noi di Centro (Mastella) in provincia di Napoli

Barra Giuseppe
Manganiello Domenico
Aliberti Mario
Caiazzo Concetta
Cecere Denise
Di Mauro Fabiola
D’Auria Tiziana
Esposito Domenico
Gaudieri Maria Rosaria
Iorio Maria
Marra Francesca Pia
Marrazzo Domenico
Mazzone Bruno
Mosca Raffaele
Naso Anna
Pallonetto Domenico
Palumbo Alessandra
Pascià Achille
Ponticiello Severina
Russo Giuseppina
Salierno Luisa
Scarpitti Mauro
Silvestre Francesco
Pisano Roberta
Marena Dario
Tucci Eleonora
Costanzo Nunzia

I candidati di Noi di Centro (Mastella) in provincia di Salerno

Enrico Indelli
Elisabetta Caputo
Vincenzo Finizzola
Pellegrino Mastella
Carmelina Modella
Antonio Pierri
Franca Principe
Anna Robustelli
Mario Iannone

I candidati di Noi di Centro (Mastella) in provincia di Caserta

De Rosa Marcello
Cusano Roberto
Di Puorto Raffaella
Ferrara Giovanni
Lamberti Florentia
Marasco Massimiliano
Zampella Maria Antonietta
Paternostro Donatella

I candidati di Noi di Centro (Mastella) in provincia di Avellino

Guerino Gazzella
Gino Iannace
Grella Angelia
Annunziata Napolitano

I candidati di Noi di Centro (Mastella) in provincia di Benevento

Mastella Pellegrino
Razzano Giovanna

