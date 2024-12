I look reali più belli del 2024: dalle spille di Camilla ai completi rock di Letizia di Spagna

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Il 2024 volge al termine e, come da tradizione, è arrivato il momento di dare il via ai bilanci, così da poter capire quali sono i buoni propositi e gli errori da non ripete. Che anno è stato in fatto di moda reale? Sebbene la principessa più glamour d'Europa, Kate Middleton, sia stata costretta a rimanere a lungo lontana dai riflettori a causa della malattia, è riuscita lo stesso a dettare legge in fatto di stile durante le sue sporadiche apparizioni pubbliche. A farle concorrenza, però, sono state sia le "colleghe" delle altri nazioni europee, da Letizia di Spagna a Rania di Giordania, che la cognata americana Meghan Markle. Nel corso del 2024 sono tutte riuscite a mixare in modo perfetto glamour, eleganza senza tempo e griffe: ecco, dunque, una carrellata dei migliori look reali dell'ultimo anno.

Kate Middleton e i look passati alla storia nell'anno della sua malattia

Kate Middleton è rimasta a lungo lontana dai riflettori durante il 2024, è stata costretta a sottoporsi alle cure contro il cancro per molti mesi e ha preferito vivere il momento difficile privatamente.

Kate Middleton in Jenny Packham

Di tanto in tanto, però, è tornata in pubblico per rassicurare i fan e lo ha fatto con dei look ormai passati alla storia, dall'abito total white con maxi fiocco nero del Trooping the Colour al tubino viola vitaminico di Wimbledon, fino ad arrivare al cappotto rosso del recente concerto di Natale. Ora sembra che per lei il peggio sia passato e, a giudicare dal completo verde e tartan sfoggiato alla messa a Sandringham, è prontissima per riconquistare il titolo di regina glamour d'Europa nel 2025.

Kate Middleton in Safiyaa

La regina Camilla tra tiare di diamanti e spille simboliche

A dominare la scena fashion del 2024 con i suoi look dall'eleganza senza tempo ma con qualche dettaglio super originale nascosto è stata anche la regina Camilla.

Camilla indossa la tiara Kokoshnik

Se per l'inverno ha puntato quasi sempre sulla sobrietà tra coat dress in verde bosco e abiti di velluto blu navy, il colore dei Royals per eccellenza, per l'estate ha lasciato esplodere i colori e le stampe wild, dai completi total pink ai vestiti leopardati, fino ad arrivare alle singolari tuniche bianche per il viaggio in Australia. Nei suoi outfit non sono mancati i gioielli preziosi, dalle scintillanti tiare della collezione reale (ultima tra tutte quella di ispirazione russa) alle spille a forma di animali, dalle mosche ai cavalli.

Camilla con le spille insetto

I look più belli del 2024 di Meghan Markle

Meghan Markle potrà anche aver detto addio alla Royal Family da anni ma non per questo viene "dissociata" del tutto dalla corte dei Windsor, anzi, viene ancora considerata la principale rivale di Kate Middleton (almeno quando si parla di stile).

Meghan Markle in Posse

Non dovendo sottostare alle regole reali, si concede spesso dei look casual ma dall'animo bon-ton (come ad esempio il tubino rosa per il baby shower della figlia di un'amica), ma per gli eventi di gala punta sempre sull'eleganza senza tempo, non esitando a completare il tutto con dei gioielli davvero preziosi, primo tra tutti l'orologio che ha ereditato da Lady Diana. L'outfit che più di tutti è diventato il simbolo del suo 2024? Quello rosso fuoco con la maxi scollatura che aveva già indossato quando viveva alla corte dei Windsor.

Meghan Markle in Carolina Herrera

Letizia è la Royal più trendy, Mary di Danimarca segue le mode stagionali

Cosa dire, invece, delle regine del resto d'Europa? Il 2024 è cominciato con l'incoronazione di Mary di Danimarca, che per l'occasione ha puntato tutt'altro che per caso su un candido abito bianco.

Mary di Danimarca in Soeren Le Schmidt by Birgit Hallstein

Quest'ultima ha poi sfoggiato completi "a tema" a seconda delle stagioni, dal look con la borsa di paglia per l'estate a quello arancione per l'autunno, fino ad arrivare al maglione di Natale di qualche giorno fa. Letizia di Spagna si è riconfermata la Royal più moderna, spaziando tra outfit grintosi total black, abiti di gala (ma low-cost), espadrillas sbarazzine e camicie bianche rivisitate in chiave glamour.

Letizia di Spagna in H&M

Rania di Giordania, infine, ha ancora una volta dimostrato di essere appassionata di griffe tra gonne asimettriche di grandi Maison italiane e borsette iconiche (e super costose). Insomma, per le reali d'Europa il 2024 è stato un anno ricco di appuntamenti fashion e a quanto pare nessuna di loro ha deluso le aspettative dei fan. Chi si aggiudica il titolo di donna "coronata" più glamour dell'ultimo anno?

Rania di Giordania in Sportmax