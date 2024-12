Meghan Markle in total pink a pochi giorni dal Natale: il look “di rottura” da imitare durante le feste

video suggerito

Meghan Markle ha preso drasticamente le distanze dalla Royal Family britannica e ormai da anni si è trasferita negli Stati Uniti insieme al marito Harry. Vive in California col principe e con i figli Archie e Lilibet e non potrebbe essere più felice della ritrovata indipendenze dopo il breve periodo trascorso a corte. Lontana dalle rigidissime regole dell’etichetta, si sente libera di poter scegliere i look che più le piacciono, anche se significa rinunciare alla formalità e alle mode di stagione. Di recente, ad esempio, ha puntato tutto sul rosa, facendo una scelta in assoluta contro-tendenza rispetto ai trend tipicamente natalizi.

Perché Meghan Markle si è vestita di rosa in inverno

Chi ha detto che durante le feste di fine anno bisogna necessariamente indossare abiti rossi, glitterati e di velluto? Sebbene si tratti di trend evergreen gettonatissimi nel periodo natalizio, un tocco di originalità non fa mai male. A darne prova nelle ultime ore è stata Meghan Markle, che ha pensato bene di distaccarsi dalle classiche mode di stagione. Per lei niente eventi ufficiali o red carpet ambiti, ha partecipato al baby shower dell’amica Samantha Stone e si è lasciata paparazzare con indosso un adorabile abito total pink. Certo, il rosa era un chiaro rifermento al sesso della nascitura, ma tanto è bastato per lanciare una tendenza natalizia fuori dalle convenzioni.

Come replicare il look pink di Meghan Markle

L’abito rosa indossato da Meghan Markle al baby shower è un tubino firmato Posse, per la precisione un modello in lino dalla silhouette fasciante, caratterizzato da gonna sotto al ginocchio, scollatura quadrata e spalline larghe. Ha poi completato il tutto con dei gioielli gold dallo stile minimal e con un’acconciatura morbida e naturale realizzata con i capelli sciolti. Certo, le rigide temperature invernali del nostro paese non permettono di indossare un vestito di lino ma è possibile comunque replicare il look rosa in una versione più pesante, magari con un tubino di velluto o con un maxi dress di lana. Romantico, delicato ed elegante: il total pink è assolutamente perfetto per essere super classy durante le feste.