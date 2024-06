Mary di Danimarca con la borsa di paglia: è l’accessorio must dell’estate 2024

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Con l’estate 2024 che si avvicina i reali d’Europa stanno apparendo sempre più spesso in pubblico, così da concludere la stagione "in bellezza". Certo, tra qualche settimana anche loro si concederanno le tanto meritate ferie, ma al momento stanno facendo sfoggio dei pezzi migliori del loro armadio per la bella stagione. Dopo le principesse Victoria ed Estelle di Svezia, adorabili in bianco e con le espadrillas coordinate, ora è arrivato il turno di Mary di Danimarca. Diventata regina lo scorso gennaio con un luminosissimo abito bianco, ora ha lasciato spazio ai colori vitaminici: ecco tutti i dettagli del look fucsia con la borsetta di paglia.

La regina di Danimarca in rosa corallo

Il re Frederik X e la moglie Mary di Danimarca sono apparsi nuovamente in pubblico fianco a fianco, lo hanno fatto per l’evento celebrativo che si è tenuto a Christiansborg Palace in occasione del 175esimo anniversario della Costituzione, e ne hanno approfittato per dare il meglio di loro in fatto di eleganza. Se da un lato il sovrano ha puntato sulla sobrietà di un abito classico blu navy, la regina ha osato con un look in pieno stile estivo. Ha scelto un punto di fucsia che va nel corallo, per la precisione un abito firmato Andrew Gn con gonna fasciante al ginocchio, bustier a girocollo e con le maniche lunghe e a palloncino. La sua particolarità? Ha incorporata una cintura con la fibbia metallica (anche se è stata leggermente modificata rispetto al modello originale).

Mary di Danimarca in Andrew Gn

Il ritorno delle borse di paglia

Per completare il tutto la regina di Danimarca ha aggiunto un tocco griffato con un paio di pumps nude col tacco a spillo di Prada e un accessorio in pieno stile british, un cappello a falda larga in tinta e con un nastro intorno al capo di Susanne Juul. A fare la differenza è stata la borsa: niente pochette di pelle o di camoscio, ha preferito un’adorabile clutch bag rigida di paglia. Scommettiamo che diventerà l’accessorio più trendy e gettonato dell’estate? La regina ha dimostrato che le iconiche borsette di paglia nascondono un lato incredibilmente glamour, tanto da essere perfette anche per completare i look chic, formali e bon-ton.

Mary di Danimarca con la borsa di paglia