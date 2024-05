video suggerito

Victoria ed Estelle di Svezia, principesse in espadrillas: sono le scarpe estive più amate dalle reali Le scarpe preferite dalle Royals d'Europa per l'estate? Le espadrillas con la zeppa. A rilanciare il trend anche quest'anno sono state Victoria di Svezia e sua figlia Estelle, apparse adorabili in coordinato.

A cura di Valeria Paglionico

L'estate 2024 si avvicina e anche le reali d'Europa si stanno preparando per renderla super trendy. Sebbene regine e principesse siano ancora impegnate con eventi istituzionali legati alla corona, è chiaro che stanno incominciando a modificare il loro armadio, lasciando spazio a colori luminosi, abiti leggeri e accessori freschi e sbarazzini che fanno venire subito voglia di ferie. È il caso di Victoria ed Estrelle di Svezia, che si sono godute l'insolito sole di Stoccolma con degli outfit bon-ton e fashion che si riveleranno perfetti per le prossime vacanze. La "chicca" a cui mamma e figlia non sono riuscite a rinunciare? Le espadrillas, le scarpe più amate dalle Royals.

La principessa Victoria in chemisier

Nelle ultime ore il Djurgarden National Park di Stoccolma ha ospitato l'inaugurazione della scultura di Giuseppe Penone chiamata The Inner Flow of Life e la famiglia dei principi ereditari svedesi non poteva mancare. Ad attirare le attenzioni sono state soprattutto mamma e figlia, apparse adorabili in coordinato. La principessa Victoria ha indossato un maci abito chemisier, un modello firmato Malina con maniche lunghe, cinturone in vita e una gonna a campana lunga fino alla caviglia con gli orli a effetto pizzo traforato. Non ha rinunciato a un tocco griffato con la Mini Pouch Bag in pelle bianca intrecciata di Bottega Veneta e con le espadrillas con la zeppa della collezione Rockstud di Valentino (quella con le iconiche borchie metalliche).

Victoria di Svezia in Malina

Estelle di Svezia con il look floreale

La principessa Estelle, primogenita di Victoria di Svezia e Daniel Westling, non è stata da meno in fatto di stile, anzi, ha preso ispirazione dalla mamma apparendo super glamour con un look floreale e fresco. Anche lei ha indossato un abito chemisier ma con la gonna corta e a balze, per la precisione un modello di byTiMo decorato all-over con dei delicati fiori azzurri. Ha poi aggiunto un tocco scintillante con dei gioielli d'argento e perle di Maria Nilsdotter e ha declinato la mania delle espadrillas in una versione più sbarazzina, ovvero con un paio di sandali con la zeppa bassa e dritta di Zara. Insomma, a quanto pare le espadrillas continuano a essere le scarpe più amate dalle Royals di tutta Europa: in quante le sceglieranno per completare con stile i loro look estivi?

Estelle di Svezia con abito byTiMo ed espadrillas Zara