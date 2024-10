La gonna più amata dalle reali è plissettata (come quella di Leonor di Spagna all’evento di gala)

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Le reali d'Europa non sono solo tra le donne più in vista al mondo grazie all'importante ruolo che ricoprono nella monarchia, sono anche delle indiscusse icone fashion capaci di influenzare le mode a livello internazionale. Lo dimostrano ogni volta che appaiono in pubblico, dettando legge in fatto di tendenze con il loro stile chic e glamour, mai eccessivo o ribelle. L'ultima ad aver attirato le attenzioni dei media è stata Leonor di Spagna che, dopo aver abbandonato le divise militari d'ordinanza sfoggiate alle ricorrenze ufficiali, ha puntato tutto sulla gonna più amata dalle Royals, quella plissettata.

Il look chic di Leonor di Spagna

Ieri sera la Royal Family spagnola è apparsa al completo al concerto che anticipa la 32esima edizione dei Princess Of Asturias Awards, evento di gala tenutosi a Oviedo e che continuerà questa sera con la cerimonia di premiazione vera e propria. La regina Letizia non ha deluso le aspettative dei sudditi in fatto di stile e ha incantato tutti con un tubino blu navy con la scollatura asimmetrica.

Leonor e Letizia di Spagna

La vera rivelazione, però, è stata la principessa Leonor, erede al trono del paese, apparsa super chic con un look che di sicuro diventerà imitatissimo durante l'autunno. Ha abbinato un semplice top nero a maniche lunghe e girocollo a una gonna plissettata di Philosophy di Lorenzo Serafini, un modello alla caviglia in delicato tulle grigio decorato all-over con una stampa floreale dark. Non sono mancati i tacchi, per la precisione un paio di classiche pumps nere.

Gonna Philosophy di Lorenzo Serafini

Le reali che hanno indossato la gonna plissettata

Leonor di Spagna non è la prima reale ad aver indossato una gonna a pieghe in versione midi, anzi, praticamente tutte le regine e le principesse d'Europa la considerano un vero e proprio must. Kate Middleton l'ha sfoggiata spesso in passato durante gli eventi istituzionali in compagnia di William, Letizia di Spagna ne ha rivelato il lato casual abbinandola a delle infradito basse, Meghan Markle l'ha spesso scelta per apparire in pubblico quando era ancora una Windsor: la gonna plissettata è chic e glamour ma allo stesso tempo sbarazzina e iper contemporanea. Sta bene sia con i tacchi che con le scarpe basse, può essere abbinata ad accessori eleganti ma anche sporty: insomma, è incredibilmente versatile ma in tutti i casi non perde il suo animo iper raffinato. In quante prenderanno ispirazione dalle reali durante le settimane autunnali?

Leonor di Spagna in Philosophy di Lorenzo Serafini