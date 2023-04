Kate Middleton torna in pubblico con l’abito vestaglia (e cucina insieme a William) Dopo una lunga assenza, Kate Middleton ha ripreso gli impegni pubblici insieme al principe William sfoggiando il look perfetto per la primavera.

A cura di Beatrice Manca

È dal giorno di Pasqua che non vedevamo i principi di Galles insieme in pubblico: in quell'occasione William, Kate e i principini avevano deliziato i fotografi con look coordinati nei toni del blu. Nelle ultime settimane, però, i membri senior della famiglia reale inglese hanno diradato le apparizioni in pubblico, probabilmente perché impegnati con i preparativi dell'Incoronazione di re Carlo III. Adesso Kate Middleton è tornata in pubblico insieme al principe William, sfoggiando un look viola bougainvillea perfetto per la primavera.

William e Kate cucinano con il grembiule

Il principe William e la moglie Kate Middleton hanno ripreso l'agenda dopo un periodo di stop. Prima tappa, in vista del weekend di celebrazioni del 6 maggio, la città di Birmingham, dove hanno incontrato i futuri leader del settore artistico e del design. Il programma della giornata includeva anche una visita in un ristorante indiano, dove l'erede al trono si è improvvisato ‘cameriere', rispondendo al telefono e parlando con i clienti. La coppia poi si è divertita a cucinare insieme, allacciando i grembiuli per mettersi alla prova ai fornelli.

Kate Middleton è una vera e propria regina del riciclo fashion, ma per l'occasione ha sfoggiato un abito nuovo di zecca. Si tratta di un abito a maniche lunghe di Karen Millen color viola Bougainvillea con gonna plissettata al polpaccio e chiusura "a vestaglia". Una versione primaverile, insomma, del suo amato coat-dress: l'abito da 229 sterline infatti viene venduto sul sito come "trench dress" ed è caratterizzato dalla scollatura come i rever, come quelli del famoso impermeabile inglese.

Per completare l'outfit, Kate Middleton ha indossato un paio di scarpe Gianvito Rossi color burgundy e luminosi orecchini dorati firmati Sezane. Tutta la curiosità, ora, è rivolta al giorno dell'incoronazione: sappiamo che indosserà una coroncina, ma chi firmerà il suo abito?