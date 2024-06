video suggerito

Camilla in rosa al D Day, perché la sovrana ha scelto questo colore per commemorare lo sbarco in Normandia Camilla Parker Bowles e re Carlo hanno preso parte all'evento commemorativo che si è tenuto a Portsmouth nel Regno Unito: la di una serie di iniziative per ricordare gli 80 anni del Day. Per l'occasione la regina ha scelto un colore che indossa raramente.

A cura di Arianna Colzi

Camilla Parker Bowles

Camilla ha partecipato insieme a re Carlo all'evento che si è tenuto a Portsmouth, nel Regno Unito, per celebrare gli 80 anni dal D-Day. Con questo termine ci si riferisce allo sbarco in Normandia da parte degli Alleati durante la Seconda Guerra Mondiale, nota anche come operazione Neptune, che si tenne il 6 giugno 1944. Prima dell'anniversario, che prevede una serie di celebrazioni in Francia, la coppia reale ha preso parte all'iniziativa commemorativa che ha coinvolto parte dell'esercito e molti veterani.

Il look pastello di Camilla

Come nell'ultimo evento pubblico a cui ha partecipato, la regina Camilla indossa nuovamente un abito pastello. Se per un pomeriggio all'Ippodromo aveva optato per un celeste carta zucchero, per l'evento commemorativo a Portsmouth sceglie il rosa. L'abito midi dalla silhouette morbida è coperto da un cappotto leggero sulle stesse tonalità di rosa firmato da Fiona Clare, la sua designer di fiducia. Il look total pink si abbina a un paio di pumps color sabbia modello Ella del brand made in Italy ma con sede a Chelsea Eliot Zed. Le scarpe costano 300 euro.

La regina Camilla

A completare l'outfit per questa giornata così importante, Camilla ha abbinato un cappello con ruches rosa fatto su misura da Philippe Treacy, esperto designer di cappelli. In un'occasione così importante, in cui la regina è apparsa anche commossa dopo aver ascoltato il discorso di un veterano, non sono mancate le ipotesi sul perché Camilla abbia scelto il rosa, colore che indossa molto raramente.

I sovrani Carlo e Camilla

Perché Camilla ha scelto il rosa

In eventi commemorativi così formali, le donne della Famiglia Reale indossano tendenzialmente colori scuri. Alcuni esperti commentatori della Corona hanno supposto che la regina abbia scelto il rosa per via dell'importanza dell'occasione: oggi, 6 giugno, la coppia reale volerà in Francia per quella che è la prima visita fuori dal Regno Unito dopo la diagnosi di cancro che ha raggiunto re Carlo lo scorso febbraio. Inoltre, questo è l'abito che ha indossato al suo arrivo per la visita di Stato in Francia nel settembre 2023 con Re Carlo. Altri commentatori, invece, vedono un tributo a Elisabetta II che era nota per amare i colori sgargianti, scelti affinché i sudditi potessero subito riconoscerla in mezzo alla folla.

La coppia reale britannica