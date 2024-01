Camilla ricicla il completo a righe: col gessato per incontrare le donne vittime di violenza Camilla ha fatto visita a un centro che aiuta le donne vittime di violenza. Ha scelto un look a righe: proprio il gessato è una delle tendenze di stagione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

Regina Camilla

Camilla sta prendendo parte agli impegni ufficiali di questi giorni in solitaria, senza il marito. Re Calo, infatti, è alle prese con un piccolo problema di salute, ma è stata la stessa consorte a rassicurare tutti sulle sue condizioni. Dopo la visita alla Aberdeen Art Gallery in Scozia (con cappotto a quadri) e la visita istituzionale a Swindon (con gonna tartan), la regina ha visitato un centro che offre supporto a donne in difficoltà. Ha optato per l'intramontabile gessato, uno dei trend della stagione in corso.

Camilla dalla parte delle donne

Camilla ha visitato il Gaia Centre di Lambeth, a Londra. Il centro, fondato nel 2012, è specializzato nella violenza di genere e offre supporto alle donne che subiscono molestie di ogni tipo. È attivo sul fronte della violenza sessuale, della schiavitù, dello sfruttamento, delle mutilazioni genitali femminili, dei delitti d'onore e delle spose bambine. La regina ha avuto modo di incontrare personalmente alcune sopravvissute, che hanno condiviso con lei le loro storie personali. La regina è molto arttiva quando si tratta di queste questioni, che le stanno a cuore da sempre.

La regina e lo staff

Ha collaborato con diversi associazioni ed enti, per sostenere le vittime di stupro e violenza domestica. Difatti al Gaia Centre ha ricordato la prima visita all'organizzazione Safe Lives, otto anni fa, che le ha aperto gli occhi sull'importanza di fare sensibilizzazione: "Non ne sapevo molto. Solo quando mi sono seduta e ho ascoltato queste storie davvero strazianti ho capito quanto fosse terribile e quanto fosse profondo. Ricordo di aver detto in quel momento che mi sarebbe piaciuto fare tutto il possibile per aiutare e non sono sicuro di aver fatto molto, ma ho cercato di parlarne: è un argomento di cui le persone possono parlare e impedire che diventi un argomento tabù".

Il look della regina

La regina ha una certa predilezione per il colore blu, quello che indossa più spesso. Per far visita al Gaia Centre ha come sempre puntato su un look sobrio ed elegante, per nulla appariscente, in tonalità scura. La novità è il gessato: non è poi così frequente vederla vestita a righe, uno stile che invece piace molto a Kate Middleton. Proprio il gessato, grande classico della sartoria, è uno dei trend dell'Autunno/Inverno 2023-24. Nato per il guardaroba maschile, è poi diventato un must anche delle collezioni Donna a partire dagli anni Sessanta e con la consacrazione del power suit femminile.

Al completo, composto da gonna e giacca, la sovrana ha abbinato una camicia azzurra e stivali di camoscio neri. Il look è riciclato: lo aveva già indossato l'anno scorso. Immancabile il suo braccialetto preferito: è di Van Cleef & Arpels, lo stesso che spiccava al polso nel fatidico giorno della proclamazione di re Carlo. Ha aggiunto anche un paio di orecchini con perle. Le spille, infine, sono accessori immancabili nel look regale: valeva per Elisabetta II e vale oggi per Camilla. In questa specifica occasione ha optato per la spilla Reggimento Reale di Norfolk.