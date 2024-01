Il ritorno in pubblico della regina Camilla: il primo evento del 2024 è col cappotto a quadri La regina Camilla è tornata in pubblico per la prima volta dopo Natale e, oltre a parlare delle condizioni di salute del marito Carlo, ha anche sfoggiato un nuovo look chic e bon-ton: ecco tutti i dettagli. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

La Royal Family inglese sta affrontando un periodo difficile a causa dei problemi di salute di alcuni suoi membri: dopo l'annuncio del ricovero di Kate Middleton causato da un intervento all'addome, anche il re Carlo III ha rivelato che la settimana prossima si sottoporrà a una procedura medica alla prostata, rimanendo lontano dai riflettori per qualche giorno. Sebbene al momento pare che non verrà nominato nessun sostituto ufficiale, la moglie Camilla ha già partecipato in solitaria a un appuntamento istituzionale. Non si sa se inizialmente l'evento fosse nell'agenda della principessa del Galles, la cosa certa è che la regina ha presenziato sorridente e in forma, apparendo per la prima volta in pubblico dall'inizio dell'anno.

Camilla torna in pubblico in solitaria

L'ultima volta che la regina Camilla era apparsa di fronte i riflettori era stato il 25 dicembre durante la tradizionale messa di Natale, in occasione della quale aveva sfoggiato un adorabile look monocromatico in beige. Da allora aveva preferito rimanere lontana dalla ribalta, forse per sostenere il marito Carlo alle prese con alcuni problemi di salute. Ora, però, le cose sono cambiate ed è tornata in pubblico per fare visita alla Aberdeen Art Gallery in Scozia, dove è stato aperto una "spazio sicuro" per fornire aiuto e guida alle persone che subiscono abusi domestici. Naturalmente ha dato degli aggiornamenti sul marito sovrano, spiegando che sta bene e che non vede l'ora di tornare al lavoro.

La regina Camilla in Roy Allen

Il look chic della regina Camilla

Per il primo impegno pubblico del 2024 la regina Camilla non ha rinunciato allo stile, anzi, ha affrontato il freddo scozzese con un tocco di glamour. Il capo chiave del suo outfit è il maxi cappotto firmato Roy Allen, un modello in lana monopetto con bottoni e revers a contrasto in velluto sabbia, decorato all-over con dei quadroni in stile Principe di Galles. Per completare il tutto ha scelto un paio di stivali di camoscio nero col tacco basso e largo di Russell & Bromley e una borsetta verde foresta di DeMellier. Guantini in tinta, pashmina a pois sui toni del beige e capelli ondulati: la regina britannica non sarebbe potuta essere più chic.

Camilla con la borsa DeMellier