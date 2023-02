Camilla affronta l’inverno in completo gessato: perché indossa una nuova spilla a forma di colomba Camilla ha ancora una volta sorpreso col suo look. Per affrontare l’inverno ha sfoggiato un completo gessato con giacca e gonna coordinate, completando il tutto con una nuova spilla a forma di colomba.

A cura di Valeria Paglionico

L'assetto interno della Royal Family è cambiato in modo drastico da quando è morta la regina Elisabetta II: Carlo è diventato re col nome di Carlo III e la moglie Camilla ha ottenuto il titolo di regina consorte, apparendo sempre più spesso in pubblico in rappresentanza dei Windsor. Sebbene fino a qualche anno fa venisse considerata semplicemente la "rivale di Diana", oggi è riuscita a conquistare l'opinione pubblica, diventando una vera e propria icona fashion. Di recente ha ancora una volta sorpreso i sudditi col suo look dall'eleganza senza tempo: per l'inverno ha sfoggiato un adorabile completo gessato, abbinandolo a una originale spilla a forma di colomba.

Il look invernale di Camilla

La regina Camilla di recente ha visitato lo S.T.O.R.M Family Centre, l'associazione con sede a Battersea, nel sud di Londra, che offre servizi alle comunità che subiscono violenza domestica. Per lei niente coat dress o soprabiti scozzesi, ha affrontato il freddo invernale con un tailleur dall'eleganza senza tempo. Ha puntato sulla classica stampa gessata, abbinando il blazer col colletto-camicia a una gonna al ginocchio coordinata. Sotto ha portato semplicemente una camicia azzurra che però si intravedeva appena. A completare il tutto non potevano mancare la borsetta, una Launer London personalizzata in pelle bianca, gli stivali di camoscio nero di Russell & Bromley e il suo braccialetto preferito di Van Cleef and Arpels.

Camilla col completo gessato

La nuova spilla di Camilla

Per completare l'outfit invernale Camilla ha sfoggiato una nuova spilla preziosa. A differenza delle ultime indossate, questa non fa parte dei gioielli reali ereditati da Elisabetta II, è un pezzo della collezione personale della regina consorte. Si tratta di una preziosa colomba in oro rosa 18 carati, decorata con occhi di onice e piume di madreperla. Chi l'ha firmata? È uno dei gioielli della linea Lucky Animals firmata Van Cleef & Arpels e non sarebbe altro che un simbolo di pace e amore. Si tratterà di un modo per mettere idealmente fine alle liti tra i reali e i Sussex o semplicemente di un omaggio a S.T.O.R.M, l'associazione visitata che combatte ogni forma di violenza domestica?