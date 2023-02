Camilla in verde per l’evento a Buckingham Palace: il significato della nuova spilla di diamanti La regina consorte Camilla ha accolto le forze armate canadesi a Buckingham Palace per i Queen’s Own Rifles of Canada. In quanti hanno notato che il suo look nascondeva un dettaglio prezioso tutt’altro che casuale?

A cura di Valeria Paglionico

Da quando la regina Elisabetta II è deceduta lo scorso settembre la vita di Camilla Parker Bowles è cambiata in modo drastico. Il marito Carlo è diventato re col nome di Carlo III e lei, essendo la nuova regina consorte, ha cominciato ad avere un ruolo di primo piano all'interno della monarchia. Non sorprende, dunque, che rappresenti spesso il nuovo sovrano agli eventi istituzionali, dando prova di grande formalità ed eleganza. Nelle ultime ore, ad esempio, ha partecipato al ricevimento per i Queen's Own Rifles of Canada: nonostante non si sia mossa dalle mura di Buckingham Palace, ha trovato lo stesso il modo per rendere omaggio con stile ai suoi ospiti.

Camilla ricicla il coat dress

Il ricevimento per i Queen's Own Rifles of Canada è un evento organizzato annualmente dalla Royal Family britannica, in occasione del quale le forze armate canadesi vengono ospitate a Buckingham Palace. Ad accoglierli in questo 2023 c'era la regina consorte Camilla, a cui il generale di brigata Dwayne Parsons ha consegnato il nuovo medaglione delle forze canadesi, ovvero il riconoscimento ottenuto per i suoi 12 anni di servizio come colonnello in capo dei Queen's Own Rifles of Canada. Per l'evento ha indossato un coat dress verde bosco dallo stile classico, per la precisione un modello "riciclato" con dei ricami neri su corpetto e polsini, il colletto coreano e la gonna sotto al ginocchio.

Camilla con il coat dress riciclato

Cosa raffigura la spilla di Camilla

Per completare il tutto la regina consorte ha indossato gli immancabili collant velati e un paio di décolleté di camoscio con la punta tonda e il tacco basso e largo. A fare la differenza è stata la spilla, che come da tradizione nascondeva un importante significato simbolico. Si tratta di un gioiello in oro bianco e diamanti che riproduce la forma di una foglia d'acero, ovvero il simbolo nazionale del Canada. Così facendo, è riuscita a dimostrare non solo di vantare una collezione di preziosi da capogiro ma anche di puntare tutto su delle scelte di stile tutt'altro che casuali.

Leggi anche Perché Carlo e Camilla non vogliono vivere a Buckingham Palace