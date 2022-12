Camilla all’evento di gala a Buckingham Palace: prende il posto della regina (e indossa la sua tiara) Camilla ha partecipato col marito Carlo al ricevimento di gala col Corpo Diplomatico che si è tenuto ieri a Buckingham Palace e per l’occasione ha voluto rendere omaggio a Elisabetta II con una scelta di stile davvero preziosa.

A cura di Valeria Paglionico

Con l'avvicinarsi del Natale la Royal Family britannica è impegnata con una serie di eventi istituzionali e ufficiali. Ieri, ad esempio, sono state aperte le porte di Buckingham Palace per il ricevimento di gala col Corpo Diplomatico, evento che si era tenuto per l'ultima volta nel 2019, ovvero prima della pandemia. A "dirigerlo" c'era la regina Elisabetta II, ora sostituita da re Carlo. Accanto a lui non poteva mancare la moglie Camilla, che per "prendere il posto" della defunta sovrana ha deciso di indossare alcuni dei gioielli della collezione reale a cui Lilibet era particolarmente legata: ecco cosa ha sfoggiato la regina consorte per la serata mondana a palazzo reale.

Camilla in total black al ricevimento di gala

Se Kate Middleton ha puntato tutto sul rosso fuoco per l'evento a Buckingham Palace, Camilla Parker Bowles ha preferito l'eleganza senza tempo del total black. L'avevamo lasciata in bianco candido durante la sua ultima apparizione pubblica, oggi la ritroviamo in versione dark lady ma con dei dettagli super scintillanti e soprattutto preziosi. Ha indossato un lungo abito di Anna Valentine, un modello con la gonna ampia, le maniche lunghe leggermente trasparenti e le rifiniture di raso in tinta sullo scollo a V. A fare la differenza, però, sono stati i gioielli: un parure composta da tiara, orecchini e collana coordinati, tutti tempestati di diamanti e zaffiri.

Camilla in Anna Valentine

La storia della Sapphire Tiara indossata da Camilla

La cosa che di sicuro in molti ricordano è che i gioielli sono stati spesso indossati dalla regina Elisabetta II, dalla Sapphire Tiara alla maxi collana coordinata. Non si tratta di un caso: Camilla all'evento di gala ha "preso il posto" della defunta sovrana ma ha voluto renderle omaggio con la preziosa scelta di stile. La parure ha una storia molto particolare: la collana e gli orecchini furono un regalo di nozze che re Giorgio VI fece alla figlia Lilibet (risalgono all'età vittoriana). Successivamente The Queen acquistò una collana con gli stessi diamanti e zaffiri da una principessa belga e fece estrarre le pietre preziose per incastonarle su una tiara dei primi anni '60. Dopo la realizzazione della corona, fece anche modificare leggermente la collana e commissionò un braccialetto coordinato. Oggi a ereditare il set è stata Camilla, che non può fare a meno di ricordare la monarca con questa scelta "scintillante".

