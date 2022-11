Camilla, perché ha indossato la spilla a forma di colibrì per regalare gli orsetti Paddington Camilla ha regalato gli orsetti Paddington che erano stati lasciati fuori i palazzi reali dopo la morte della regina, li ha donati ai bambini della Barnardos Nursery di Londra. In quanti hanno notato che per l’occasione indossava una spilla a forma di colibrì?

A cura di Valeria Paglionico

Da quando è morta la regina Elisabetta II l'assetto interno della Royal Family è stato totalmente rivoluzionato e non solo perché Carlo è diventato il nuovo re con il nome di Carlo III, anche gli altri membri di casa Windsor sono stati insigniti con dei nuovi titoli. Se da un lato William e Kate sono diventati principi del Galles, Camilla è diventata regina consorte e non si esclude che in futuro possa essere chiamata solo "The Queen". La cosa certa al momento è che sono lontani i tempi in cui veniva considerata semplicemente la "rivale" di Lady Diana, ora ricopre un ruolo di primo piano nella monarchia. Come se non bastasse, da diversi anni gode di una certa popolarità tra i sudditi, soprattutto perché ha rivoluzionato il suo stile, diventando una vera e propria icona. Di recente lo ha dimostrato ancora una volta, nascondendo un messaggio simbolico e "fortunato" dietro la sua spilla.

Camilla indossa la borsa col serpente

Nelle ultime ore Camilla ha fatto visita alla scuola Barnardos Nursery di Londra, è proprio ai bambini dell'istituto che ha donato gli orsetti Paddington e i giocattoli che erano stati lasciati fuori i palazzi reali inglesi dopo la morte di Elisabetta II. Per l'occasione la regina consorte non ha rinunciato allo stile e, dopo aver riciclato l'abito blu per la cena di gala a Buckingham Palace, è tornata al suo colore preferito, il verde bosco. Ha indossato un lungo cappotto con dei dettagli in raso sugli orli, completando il tutto con degli stivali di camoscio di Launer London, il marchio preferito della defunta regina, e con una borsa coordinata della collezione Bvlgari Serpentine Forever, aggiungendo così anche un tocco griffato all'outfit.

Camilla con la borsa Bvlgari Serpentine Forever

I gioielli portafortuna di Camilla

Ad aver attirato le attenzioni del pubblico sono stati soprattutto i gioielli che Camilla ha sfoggiato, dal braccialetto alla spilla appuntata sul bavero della giacca. Sono entrambi firmati Van Cleef & Arpels e sono stati scelti in modo tutt'altro che casuale. Il motivo? Sono entrambi dei portafortuna. Il bracciale è a forma di quadrifoglio (la regina non se ne separa mai), mentre la spilla si chiama Lucky Animals Hummingbird Pin, è a forma di colibrì (animale portafortuna) ed è in oro giallo 18 carati, decorata con lapislazzuli, malachite e onice tondo. Insomma, sarà perché voleva essere scaramantica o perché ama i simboli "anti-malocchio", ma la cosa certa è che Camilla ha puntato ancora una volta su dei preziosi dal significato simbolico.