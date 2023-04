Madame Tussauds omaggia Camilla: la nuova statua di cera ha la corona da regina Camilla ha una nuova statua di cera nel famoso museo londinese Madame Tussauds. La statua indossa lo stesso abito sfoggiato da Camilla in una serata di gala.

A cura di Giusy Dente

Camilla durante un ricevimento del corpo diplomatico a Buckingham Palace il 6 dicembre 2022

Nuovo titolo, nuova statua. Il 6 maggio si svolgerà la cerimonia di incoronazione di re Carlo III, salito al trono con la morte della regina Elisabetta. L'evento è attesissimo e fervono i preparativi d mesi: sarà una giornata indimenticabile che vedrà poggiarsi sui royals gli occhi del mondo intero. E sarà un giorno speciale soprattutto per la donna che da sempre è al fianco del sovrano: sua moglie Camilla. A lei spetterà il titolo di regina. Per onorarla degnamente, il famoso museo londinese Madame Tussauds le ha dedicato una nuova statua di cera.

La nuova statua di cera con le sembianze di Camilla

In vista dell'imminente cerimonia di incoronazione, in programma il 6 maggio, Madame Tussauds di Londra ha svelato la nuova statua di cera con le sembianze di Camilla. La statua sarà posizionata accanto a quelle di Carlo, del principe e principessa del Galles (William e Kate), della defunta regina Elisabetta e del duca di Edimburgo nella Sala del Trono. La nuova statua indossa un abito lungo blu scuro con rifiniture in raso e scollo a V. È stato ricreato dalla stilista Anna Valentine sulla base di quello da lei stessa disegnato per Camilla in occasione della partecipazione a un ricevimento diplomatico nel dicembre 2022.

Camilla in Anne Valentine

Il look è fedelissimo all'originale, con tanto di fascia reale, stella dell'Ordine della Giarrettiera, collana di zaffiri abbinata alla tiara, due gioielli di proprietà di Elisabetta II. La collana risale all'età vittoriana: fu il regalo di nozze di suo padre, re Giorgio VI, nel 1947. La tiara è stata invece realizzata in seguito. Tim Waters, direttore generale di Madame Tussauds, ha dichiarato: "Mentre per molte persone questa sarà la prima esperienza di incoronazione, l'incoronazione di re Carlo III sarà l'ottava che Madame Tussauds di Londra celebrerà. Siamo incredibilmente orgogliosi del nostro legame secolare con Buckingham Palace: quale modo migliore per segnare l'inizio ufficiale di questo nuovo capitolo nella storia della monarchia britannica se non con la creazione della nostra nuovissima statua della futura regina Camilla, al fianco di suo marito il re".