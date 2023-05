Nuova statua di re Carlo in vista dell’incoronazione: perché ha le mani dietro la schiena Madame Tussauds di Sydney dedica una statua a re Carlo III in vista dell’incoronazione del 6 maggio. La statua è assieme a quelle di William, Kate, Harry.

A cura di Giusy Dente

Gli australiani che non potranno volare all’incoronazione di re Carlo III, in programma sabato 6 maggio, potranno in qualche modo comunque respirare l’aria di festa che sta animando Londra in questi giorni. Il museo delle cere di Sydney ha svelato le nuove statue con le fattezze dei royals.

Sembrano i royals, ma sono statue di cera

A distanza di pochi giorni prima dall'incoronazione del nuovo monarca che si terrà presso l'abbazia di Westminster, Madame Tussauds di Sydney ha svelato la statua di cera con le sembianze del nuovo re. La presentazione è avvenuta fuori dal Queen Victoria Building di Sydney. Assieme alla statua di cera di re Carlo III sono state mostrate al pubblico anche quelle di William, Kate e Harry. Unica assente: Meghan Markle! Il museo probabilmente ha deciso di non includere la statua di cera dell'ex attrice perché non parteciperà alla cerimonia del 6 maggio.

L’evento si è svolto al suono delle cornamuse, con guardie reali in uniforme tutt’intorno che hanno reso l’atmosfera credibile e molto british. La realizzazione delle statue a grandezza naturale è iniziata nove mesi fa, fuori dagli studi londinesi di Madame Tussauds. "Ogni capello è stato inserito individualmente nella testa e ci sono strati su strati sottili di vernice per la pelle" ha spiegato Mikayla McGlone, responsabile delle operazioni al Madame Tussauds di Sydney.

La statua di re Carlo III si trova in una tipica posa del sovrano: con le mani giunte dietro la schiena e il viso rivolto alla folla. Indossa abiti realizzati su misura dai sarti e dai camiciai del vero re: completo grigio con giacca monopetto in principe di Galles, camicia lilla, cravatta viola, fazzoletto nel taschino e una spilla floreale appuntata.

Kate Middleton è vestita di total white: abito con cintura in vita, pochette e scarpe abbinate dello stesso colore. Accanto a lui il principe William indossa un completo blu scuro, con camicia bianca tradizionale e cravatta viola. L'outfit di Harry (isolato dal resto dei royals e al di fuori del tappeto rosso) è reso più casual e meno formale dall'assenza della cravatta e dalla camicia leggermente sbottonata. La statua di cera del nuovo sovrano diventerà parte dell'allestimento al Madame Tussauds di Sydney, dove i visitatori potranno scattare foto in una stanza apposita, arredata con tanto di trono, scettro e corona.

Perché Carlo "nasconde" le mani

Il web si è soffermato morbosamente sulle mani di Carlo di recente, quando l'attenzione su questa figura è cresciuta in seguito alla morte di Elisabetta II. Le foto del nuovo monarca si sono moltiplicate, tra scatti del passato e recenti. Uno in particolare ha attirato l'attenzione degli utenti, risalente a un viaggio in Australia del 2012, in cui si notavano le mani rosse e gonfie del monarca, con le cosiddette dita a salsicciotto.

in foto: dettaglio della mano di re Carlo

Il dettaglio è diventato oggetto di meme virali e i tabloid britannici hanno addirittura consultato un medico, per conoscere le possibili cause del disturbo (dalla ritenzione idrica agli sbalzi di temperatura fino all'artrite). Il sovrano da allora è stato accusato di nascondere questa parte del corpo nei nuovi ritratti ufficiali, appunto per non essere deriso.