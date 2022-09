Il mistero delle dita a salsiccia di Re Carlo III: “È un segno della sua età” Tutti i maggiori tabloid pubblicano da giorni nuove speculazioni su un possibile caso che tradirebbe problemi di salute anche gravi del nuovo monarca.

Il mondo torna a interrogarsi sulle misteriose "dita a salsiccia" di Re Carlo III. Tutti i maggiori tabloid pubblicano da giorni nuove speculazioni su un possibile caso che tradirebbe problemi di salute anche gravi del nuovo monarca. In realtà, le sue mani sarebbero state prese di mira più e più volte nel corso degli anni, fin da quando i social e internet non esistevano. Ora che il monarca è salito al trono dopo la morte di sua madre, la Regina Elisabetta II, il ‘trend' è eploso prepotente. Tra i primi a parlarne, quelli del Daily Star che hanno scomodato un medico: "È un edema. Il corpo inizia a trattenere i liquidi negli arti, di solito gambe e caviglie, ma anche dita ed è per questo che si gonfiano". Colpa della dieta? Intanto su Internet si scherza: "Chi gli riuscirà a togliere l'anello dal dito diventerà il prossimo re come Artù ne La Spada nella Roccia".

Il responso del medico

Il dottor Gareth Nye, docente senior presso l'Università di Chester, contattato da Daily Star ha spiegato che quelle mani potrebbero tradire un segno importante sulla salute di Re Carllo III: "L'edema è una condizione comune e colpisce principalmente le persone di età superiore ai 65 anni poiché la capacità di controllo dei liquidi è limitata". C'è un modo per capire se questa condizione è verificata, basta "premere l'area gonfia per circa 15 secondi causerebbe una depressione nell'area". In pratica, l'area sottoposta a pressione si farebbe bianca, per assenza di afflusso.

Una dieta troppo ricca di sale tra le cause

Tra le altre possibilità, spiega ancora il dottore: "Colpisce l'articolazione del pollice o entrambe le articolazioni delle dita. Le dita di solito diventano rigide, dolorose e gonfie e sebbene i farmaci possano aiutare con il dolore, il gonfiore può rimanere". Tra le cause, spiega il medico, certamente una dieta troppo ricca di sale oppure farmaci che combattono la pressione sanguigna, oppure steroidi. Le dita gonfie, comunque, "sono un segno della sua età".