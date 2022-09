Morte Regina Elisabetta, parla Re Carlo III: “Amore per Harry e Meghan, orgoglioso di William” Nel primo discorso, Re Carlo III lancia un messaggio per i figli William e Harry, confermando di fatto di avere “tanto amore per Harry e Meghan”.

Un momento storico dopo la morte della Regina Elisabetta, nella giornata di ieri all'età di 96 anni, con il primo discorso di Re Carlo III che ha ringraziato la Regina: "Tutti noi dobbiamo moltissimo alla Regina, la sua vita al servizio della gente". Soprattutto ha lasciato un messaggio per i figli William e Harry, confermando di fatto di avere "tanto amore per Harry e Meghan". In queste ore, il gossip si è concentrato proprio sull'assenza di Meghan Markle considerata, secondo i rumors, una presenza scomoda e sgradita.

Il messaggio di Re Carlo III

Re Carlo III conferma che il suo primogenito William diventa ora il nuovo Principe di Galles, sua moglie Kate Middleton, la nuova Principessa del Galles, futuri Re e Regina. Poi un messaggio per suo figlio Harry e la sua consorte, Meghan. Un discorso molto forte e pieno di affetto per tutti.

Io esprimo il mio amore per Harry e Meghan. E sono orgoglioso per mio figlio William, che diventa il nuovo Principe di Galles, erede al trono. Assumerà le responsabilità che sono state mie per 50 anni.

L'ascesa di Re Carlo e di sua moglie Camilla

Re Carlo III ha preso la Corona a 73 anni dopo una vita vissuta all'ombra della madre e nel pieno di una vita amorosa vissuta anche sempre sotto i riflettori e sotto i segni di uno scandalo. Quello tra Carlo e Camilla è stato un amore contrastato poi infine benedetto proprio a febbraio, durante le celebrazioni del Giubileo per la Regina. Carlo e Camilla si conoscono da oltre cinquant'anni. La loro unione, al tempo, fece scandalo perché Camilla era già fidanzata e promessa ad Andrew Parker Bowles. Fu organizzato il matrimonio tra Diana Spencer e Carlo proprio per scongiurare e rompere quest'unione. La storia ha detto, alla fine, che quel tentativo di salvare le apparenze da parte della Royal Family fu un grande errore, generando scandali ancora più grandi.