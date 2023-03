Il principe Louis all’incoronazione di re Carlo: quale sarà il suo ruolo? Si avvicina l’incoronazione di re Carlo III e i preparativi fremono. Di recente è stato annunciato che ci sarà anche il principino Louis ma in quanti sanno quale sarà il suo ruolo?

A cura di Valeria Paglionico

Manca poco più di un mese all'incoronazione di re Carlo III e lo staff reale è alle prese con i preparativi, così da rendere impeccabile e leggendaria l'attesa cerimonia del 6 maggio. Il nuovo sovrano sarà il grande protagonista dell'evento ma gli occhi dei media saranno puntati anche sugli altri membri di casa Windsor, dalla regina Camilla alla famiglia dei principi del Galles. Se da un lato al principino George, ovvero il secondo nella linea di successione al trono, verrà affidato un ruolo chiave, dall'altro non è mai stato chiaro il compito del fratellino Louis: ecco cosa farà il terzogenito di William e Kate all'incoronazione del nonno.

Il principe Louis sarà all'incoronazione del nonno

Il principe Louis compirà 5 anni tra poco più di un mese e, complice proprio il fatto che sta crescendo, pare che la Royal Family voglia affidargli un ruolo importante durante la cerimonia dell'incoronazione del nonno Carlo. Ai funerali della regina Elisabetto II non ha partecipato, i genitori hanno deciso di tenerlo lontano da un'atmosfera tanto triste. Il piccolo ha però debuttato durante un evento ufficiale lo scorso Natale, apparendo elegantissimo ed educato alla messa del 25 dicembre. Ora per lui sta per arrivare un altro giorno storico: accompagnerà la mamma, il papà e i fratelli all'incoronazione.

Il principe Louis con il nonno Carlo

Cosa farà il piccolo Louis

Stando a quanto trapelato dai tabloid, il principe Louis avrà un ruolo da protagonista all'incoronazione del nonno: prenderà parte alla processione con il resto della famiglia, sarà con loro su una carrozza che seguirà la leggendaria Golden State Coach dove ci saranno Carlo e Camilla. I sudditi, dunque, hanno dato il via al "toto-outfit", lanciandosi nelle più svariate ipotesi sul look che sfoggerà il bimbo per questa seconda apparizione pubblica in vesti ufficiali. Cappottino bon-ton o completo classico come il papà William e il fratello George? A questo punto non resta che aspettare qualche settimana per scoprirlo.