Il principe George potrebbe avere un ruolo importante all’incoronazione: la rivoluzione di re Carlo L’incoronazione di re Carlo III si avvicina e, stando alle indiscrezioni, al principino George potrebbe essere assegnato un ruolo importante. Ecco per quale motivo la scelta si rivelerebbe incredibilmente rivoluzionaria.

A cura di Valeria Paglionico

Mancano circa due mesi all'attesa incoronazione di re Carlo III e i preparativi sono già cominciati da diverse settimane: è stato creato il logo per l'evento e sono stati scelti gli abiti ufficiali per il sovrano e la consorte. Certo, fatta eccezione per il tributo al principe Filippo, aleggia ancora un velo di mistero sulla musica che accompagnerà la cerimonia, visto che in moltissimi hanno declinato l'invito, ma la cosa certa è che per il nuovo monarca e sua moglie Camilla sarà qualcosa di leggendario. I Royals parteciperanno attivamente all'evento ma la cosa che in pochi sanno è che anche il piccolo George probabilmente ricoprirà un ruolo di primo piano: ecco cosa potrebbe fare durante l'incoronazione del nonno.

Carlo III punta sulle nuove generazioni

Re Carlo III ha già annunciato che la sua monarchia sarà all'insegna della modernità, basti pensare al fatto che la moglie Camilla non sarà più semplicemente "regina consorte" ma "regina" vera e propria. All'incoronazione, inoltre, pare che si punterà tutto sulle nuove generazioni ed è per questo che il principino George potrebbe essere uno dei grandi protagonisti dell'evento, rompendo così la tradizione reale. Di solito i piccoli della casa reale si limitano ad assistere a cerimonie simili ma senza avere un ruolo attivo. Ora le cose stanno per cambiare e a dimostrarlo è il fatto che i nipoti di Camilla reggeranno il baldacchino mentre quest'ultima verrà unta con l'olio santo. Dare spazio a George (oltre che a William), inoltre, sottolineerebbe l'importanza della linea di successione al trono in questa nuova monarchia

Il principino George

L'accordo con William e Kate

Stando a quanto dichiarato dall'esperta royal Roya Nikkhah, Carlo e Camilla starebbero trovando un accordo con Kate e William, capendo qual è il ruolo migliore da assegnare a George all'incoronazione. I genitori del principino, infatti, sanno bene quanta pressione implichi essere sotto i riflettori durante un evento seguito in ogni parte del mondo e non vogliono che l'esperienza risulti troppo stressante per un bambino di nove anni. La cosa certa è che una scelta simile non si rivelerebbe solo rivoluzionaria a livello storico, porterebbe con sé anche un profondo significato simbolico: è come se la monarchia mostrasse al mondo la sua voglia di aprirsi alle novità e al futuro, donando inoltre al principino un momento che ricorderà per sempre.