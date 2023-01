Harry, perché potrebbe non avere alcun ruolo durante l’incoronazione di Carlo III Il principe Harry sta sconvolgendo le dinamiche reali con la sua autobiografia, nella quale non ha avuto paura di rivelare alcune indiscrezioni sulla vita di corte. Quali saranno le conseguenze? Pare che non gli verrà più riservato un ruolo di primo piano durante l’incoronazione di papà Carlo III.

A cura di Valeria Paglionico

Il principe Harry sta facendo tremare la corona britannica: dopo essere diventato protagonista di una serie Netflix insieme alla moglie Meghan Markle, ora è pronto per fare delle rivelazioni shock sulla vita di corte. L’8 gennaio è il giorno in cui arriva sul mercato la sua prima autobiografia, si intitola Spare e dà spazio a numerosi segreti della Royal Family, con una particolare attenzione alla sua infanzia e adolescenza. Ha spiegato di aver assunto droghe a 17 anni, di conservare ancora oggi una ciocca di capelli di Diana, di aver provato a “sabotare” il matrimonio del papà Carlo con Camilla. Le ripercussione? Al momento a Buckingham Palace tutto tace ma, stando alle indiscrezioni, probabilmente il principe può tranquillamente dire addio al ruolo di primo piano che avrebbe dovuto ricoprire durante la cerimonia di incoronazione di Carlo III.

Cosa avrebbe dovuto fare Harry all'incoronazione del padre

Il 6 maggio 2023 all’Abbazia di Westminster si terrà l’incoronazione di Carlo III, il nuovo re che ha preso il posto di Elisabetta II e che a 7 mesi dalla conquista del trono finalmente celebrerà l’importante traguardo con una cerimonia che si preannuncia leggendaria. Stando a quanto trapelato dai tabloid britannici, Harry dovrebbe tornare a Londra per presenziare all’evento ma probabilmente non gli verrà concesso più nessun obbligo dopo la pubblicazione dell’autobiografia. Il principe sarebbe dovuto essere al fianco di William sull’altare, si sarebbe dovuto inginocchiare insieme a lui per rendere omaggio al padre prima di toccare la corona e baciare la guancia destra del monarca.

Il principe Harry con re Carlo ai funerali della regina

L'unico a rispettare la tradizione sarà William

Ora l’unico a dover rispettare l'antica tradizione pare che sarà William, il primo della linea di successione al trono. Al momento quest'ultimo ha preferito non reagire alle accuse del fratello proprio come tutti gli altri Royals: starebbe gestendo la situazione con fermezza, preferirebbe pensare solo alla moglie e ai figli senza lasciarsi trascinare in inutili polemiche ma, almeno stando alle indiscrezioni, dentro sarebbe logorato da tutto ciò che sta accadendo. Per ora, però, si tratta solo di dicerie, non si esclude il fatto che nelle settimane precedenti all’incoronazione Carlo possa ricevere una telefonata dal secondogenito per una riappacificazione. A maggio vedremo ancora Harry in prima linea all'atteso evento reale?