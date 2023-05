L’incoronazione di re Carlo raccontata coi Lego: 1000 ore di lavoro e 32.000 mattoncini Il parco a tema Legoland Windsor ha omaggiato la famiglia reale con una complessa costruzione a tema, in vista dell’incoronazione di re Carlo.

A cura di Giusy Dente

Legoland Windsor è un parco a tema a Windsor (Berkshire, Inghilterra) costruito nel 19976. Le attrazioni della struttura sono a tema Lego, i mattoncini colorati più famosi al mondo. Nel resort ci sono modellini di ogni tipo e dimensione, dedicati a diverse aree tematiche: i pirati, i faraoni, i vichinghi, i ninja e chi più ne ha più ne metta!

A questi se ne aggiunge ora uno a tema royals, realizzato appositamente in vista del grande evento di sabato 6 maggio: l'incoronazione di re Calo III. Sarà disponibile per i visitatori fino a novembre. Non è il primo omaggio alla famiglia reale: Legoland ha realizzato composizioni anche per il Giubileo di Platino e i funerali della regina Elisabetta II.

L'incoronazione a tema Lego

Il modellino è stato realizzato in ogni più piccolo dettaglio: ci sono anche le guardie, i sudditi, la carrozza, i cavalli, l'orchestra. Tutto sullo sfondo di Buckingham Palace. Ci sono volute più di mille ore per costruire i nuovi modelli. Paula Laughton, capo modellista di Legoland Windsor, ha dichiarato che hanno lavorato alla composizione sei professionisti, che hanno utilizzato circa 32.000 pezzi Lego in totale.

"La parte di cui siamo più orgogliosi l'area del concerto, perché ci sono molti dettagli e costruire violini e flauti è un bel compito" ha detto. Da sola, la rappresentazione del concerto ha richiesto oltre 25.000 mattoncini per la costruzione. Oltre al pubblico, I modellisti hanno incluso nella composizione anche agli artisti che prenderanno parte davvero al concerto di incoronazione: sono stati invitati i Take That, Katy Perry e Lionel Richie.

Impossibile non notare il balcone, che riunisce tutti i membri senior della royal family: ci sono William e Kate coi loro tre figli e ovviamente non potevano mancare re Carlo III e la regina Camilla, entrambi con le corone sulla testa.

"È sempre una gioia poter ricreare momenti iconici della storia britannica sotto forma di Lego, quindi non potevamo perdere l'occasione di celebrare questo momento irripetibile per ricreare un'incoronazione in miniatura" ha aggiunto Paula Laughton.