Camilla torna all’università: perché ha indossato il cappotto scozzese per la visita in solitaria Camilla ha ripreso gli impegni ufficiali dopo l’uscita del libro del principe Harry. Per l’occasione ha sfoggiato un nuovo look, mostrando come sta evolvendo il suo stile in vista della cerimonia di incoronazione di Carlo III.

Anche se le rivelazioni di Spare, il libro del principe Harry, continuano a dominare le pagine dei giornali, la royal family è tornata al lavoro seguendo il motto "never complain, never explain". Mentre Kate Middleton visitava un centro per l'infanzia e il principe William si è messo ai fornelli per beneficienza, la regina consorte Camilla ha fatto una visita ‘solitaria' ad Aberdeen per visitare l'università e incontrare gli studenti. Si tratta del primo impegno ufficiale dall'uscita del libro, una visita molto speciale per lei, tanto che ha detto di "sentirsi a casa".

Il significato del cappotto verde di Camilla

Al suo arrivo la regina consorte è stata accolta da un mazzo di fiori colorati: Camilla ha fatto il suo ingresso in università con un elegante cappotto verde double face con dettagli in tartan rossi. Una scelta quasi obbligata in segno di rispetto per la Scozia: la royal family indossa sempre almeno un dettaglio scozzese nelle visite ufficiali oltre il vallo di Adriano. C'è anche un motivo personale: la famiglia di suo padre proviene proprio da quella zona, dettaglio che ha sottolineato nel suo discorso: la Scozia, per lei, è una seconda casa. Camilla ha abbinato il cappotto a una romantica camicia con volant bianchi e ai suoi adorati stivali scamosciati, comodi e caldi. Pochi e luminosi i gioielli: orecchini di perle, orologio e un bracciale dorato.

L'evoluzione di stile di Camilla prima dell'incoronazione

I media britannici fanno notare che la regina consorte ha iniziato a fare dei piccoli, ma consistenti, cambiamenti alla propria immagine per prepararsi a maggio, quando il marito Carlo verrà incoronato ufficialmente con una cerimonia solenne. In quell'occasione Camilla sarà al suo fianco come regina consorte o, come si pensa, semplicemente regina. L'evoluzione di stile di Camilla degli ultimi anni si è intensificata per affinare il guardaroba da regina: meno marchi riconoscibili, meno capi sportivi, più pezzi classici e senza tempo come i soprabiti, i cappellini e le borse di lusso.

Alcuni suggeriscono anche che la regina consorte si sia sottoposta a piccoli ritocchi estetici, dal botox allo sbiancamento dei denti. Nulla di più di voci di corridoio, certo, ma sicuramente Camilla dovrà mettere da parte i look casual e l'abbigliamento da campagna che tanto amava: ogni sua mossa sarà sotto i riflettori, abiti e accessori inclusi. La sua fonte di ispirazione? Ovviamente Elisabetta II: anche lei, nei momenti più critici, amava indossare il verde, colore rassicurante e nobiliare.