Chiara Ferragni in abito sottoveste: pizzo e trasparenze per la serata a Ibiza Uscire in lingerie? Si può e Chiara Ferragni è una fan di questa tendenza sensuale e audace.

A cura di Giusy Dente

Chiara Ferragni è assieme a Fedez e ai due figli Leone e Vittoria in vacanza a Ibiza. La famiglia sta alloggiando in una mega villa di lusso, dotata di ogni comfort e di diverse attrazioni: perfetta per serate divertenti in compagnia da alternare a momenti più intimi di relax. I Ferragnez stanno trascorrendo queste giornate assieme a tanti amici: sono stati raggiunti sull'isola da Valentina Ferragni, alle prese con la sua prima estate da sola senza il fidanzato (Luca Vezil è lontano per motivi di lavoro). Coi Ferragnez c'è anche Luis Sal, lo youtuber con cui Fedez collabora per la realizzazione di Muschio Selvaggio: i due non si sono sottratti alla tradizionale foto col costumino verde in stile Borat.

Uscire in lingerie, il trend del momento

La lingerie per uscire? Si può: celebrities e influencer amano questo trend, tra i più audaci del momento e Chiara Ferragni ne è una grande fan. L'imprenditrice non ha paura di osare ed è regina delle provocazioni, quando si tratta di abbigliamento. Il mese scorso è volata a Siviglia per prendere parte alla sfilata P/E 2023 di Dior e ha lanciato un look estivo sensualissimo che non è passato inosservato: l'abito guêpière nude trasparente e aderente, impreziosito da dettagli in pizzo. Anche Aurora Ramazzotti ha seguito la tendenza: durante la vacanza a Pantelleria il mese scorso ha abbinato a un paio di jeans un body intimo di pizzo con dettaglio cut-out.

Lingerie in vista, invece, per Alessia Marcuzzi, col reggiseno che spunta dalla camicia portata sbottonata, per un look casual ma sexy. Lingerie in mostra anche per Arisa, in outfit total black con body intimo dalla profonda scollatura abbinato a una gonna a ruota. Anche l'abito sottoveste spopola questa estate, sia nella variante corta che in quella più lunga. Lo ha indossato proprio a Ibiza Valentina Ferragni nel suo colore preferito, il rosso. E se ne è lasciata conquistare Giorgia Soleri per sfilare in total black sul red carpet del Giffoni Film Festival.

Il nuovo look di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni ha portato con sé a Ibiza un guardaroba sconfinato, comprendente capi di abbigliamento griffati e accessori di lusso: una valigia da diverse decine di migliaia di euro. Fino ad ora l'abbiamo vista brillare vestita d'oro e di cristalli, l'abbiamo ammkirata in versione "gemelline" con la piccola Vittoria, un look floreale coordinato, ma l'abbiamo anche vista sfoggiare l'audace trikini sgambato del suo brand (già sold out).

A proposito di look audaci, ha scelto per l'ultima serata a Ibiza un abitino sottoveste bianco, con bretelline sottili, piccoli spacchi laterali e dettaglio cut-out, impreziosito da inserti in pizzo. Il pizzo è la tendenza moda più romantica dell'estate 2022, che permette di spaziare dagli outfit eleganti e bon-ton a quelli più sensuali e rock: un vero e proprio passepartout in vacanza.

in foto: mules The Attico

Chiara Ferragni ha abbinato l'abito sottoveste a un paio di sandali rosa con tacco scultura e punta quadrata di The Attico: modelli simili di mules, ma in raso fucsia, sono venduti sul sito ufficiale del brand a 540 euro. Quelli dell'imprenditrice sono leggermente diversi e probabilmente più costosi. L'influencer ha nuovamente fatto centro col suo look.