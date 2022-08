Fedez rispetta la tradizione: perché a Ibiza ha osato col micro costume verde stile Borat Un po’ bikini, un po’ costume intero: è il mankini che lascia poco spazio all’immaginazione, portato alla ribalta nel 2006 dal film Borat. Fedez lo ha indossato per rispettare una tradizione con l’amico Luis Sal.

A cura di Giusy Dente

Fedez e Luis Sal

Estate a Ibiza per i Ferragnez, che si stanno godendo le vacanze circondati dagli amici più cari. Fedez e Chiara sono sbarcati sull'isola assieme a Leone e Vittoria diversi giorni fa: stanno alloggiando in una mega villa di lusso, dotata di ogni comfort e di diverse possibilità di intrattenimento, dal bowling al basket fino al cinema all'aperto. Quotidianamente sia l'imprenditrice che il rapper stanno testimoniando sui social le loro giornate: le coccole coi figli, le cene tra amici, le nuotate, le giornate in spiaggia. In particolare l'influencer ne sta approfittando per sfoggiare griffatissimi look balneari: ha portato con sé un guardaroba da diverse decine di migliaia di euro. Ma quando vuole, anche Fedez sa come attirare l'attenzione in quanto ad outfit…

Fedez e Luis Sal (la foto del 2021)

L'iconico costume di Fedez

Le tradizioni vanno rispettate. Ne sanno qualcosa Fedez e Luis Sal, lo youtuber con coi collabora per il format Muschio Selvaggio. I due l'estate scorsa erano in vacanza in Sardegna e si erano scattati una foto a bordo piscina indossando entrambi un costumino verde lime impossibile da non riconoscere: quello ispirato al film cult Borat. Il costume fluo copre le parti intime e le sorregge, mettendole ulteriormente in risalto, attraverso due sottili bretelline che arrivano fin sulle spalle. Hanno deciso di replicare anche quest'anno, visto che stanno nuovamente trascorrendo le vacanze insieme.

Fedez e Luis Sal

Fedez col mankini

Non si sa esattamente quando il mankini sia stato inventato, ma sicuramente la sua fama è riconducibile con esattezza all'anno 2006. Lo ha portato alla ribalta il personaggio satirico di Borat Sagdiyev, il goffo giornalista kazako interpretato dall'attore comico Sacha Baron Cohen protagonista dell'omonimo film. Il termine mankini è composto dai due termini "man" (uomo) e "bikini".

Fedez e Luis Sal

Indica dunque un costume da bagno maschile, la cui parte inferiore però ricorda i micro tanga tipicamente femminili, e che a differenza del bikini è costituito da un unico pezzo, a mo' di costume intero. Il mankini lascia ben poco spazio all'immaginazione: copre i genitali, ma lascia scoperti i glutei. Le sottili bretelline attraversano petto e spalle e si ricongiungono posteriormente, appena sopra le natiche. È decisamente il loro, il look più audace di questa estate.