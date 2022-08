Chiara Ferragni glamour al tramonto: brilla al party in piscina vestita d’oro e cristalli Look prezioso per Chiara Ferragni, che al party in piscina col tramonto sullo sfondo ha scelto un abitino color oro tempestato di cristalli da migliaia di euro.

A cura di Giusy Dente

I Ferragnez stanno trascorrendo agosto a Ibiza, in compagnia di alcuni amici e in questi giorni si è aggiunta anche Valentina Ferragni. Stanno alloggiando in una lussuosa villa circondata dal verde con tanto di enorme piscina esterna, campo da basket, pista da bowling e cinema all'aperto. Insomma, il luogo ideale per rilassarsi, divertirsi, organizzare serate e feste: tutte occasioni in cui sfoggiare ovviamente i migliori outfit vacanzieri. Chiara Ferragni ha portato con sé un guardaroba di tendenza fatto di mini dress, micro bikini, sandali griffati e borse di lusso.

I look delle vacanze di Chiara Ferragni

A Ibiza Chiara Ferragni sta dando il massimo in quanto a look balneari di tendenza. Il vestito "a raggi X" ha fatto parlare tutti per la sua originalità: un mini dress con una stampa particolare, simile a una radiografia, con alcune zone colorate di rosso in corrispondenza di glutei e seno. "Ma hai i reni infiammati?" ha ironizzato qualcuno nei commenti alla foto. Ha puntato per l'intramontabile total black per una delle prime serate sull'isola: look da dark lady con corsetto e shorts. Ha cambiato decisamente stile per la festa in piscina della scorsa sera, un Mermaid Party dove ha scelto di brillare.

Il look glamour di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni ama i look scintillanti, ama brillare, adora i cristalli e i glitter. Per il party in piscina con gli amici, ha puntato su una creazione perfettamente abbinata all'atmosfera circostante: il tramonto, la golden hour. Si dice sia l'ora perfetta per fare foto, per via di favorevoli condizioni di luce, che donano allo scatto una tonalità calda e avvolgente. Tendenzialmente inizia 10 minuti prima del tramonto e dura circa un’ora. Chiara Ferragni non poteva non approfittarne.

Infatti l'ha sfruttata per mostrare nel dettaglio a fan e follower il look della serata. Ha scelto un abitino di un brand di cui in passato ha già indossato le creazioni: si tratta di un mini dress firmato Cristahlea, brand australiano delle sorelle Katya Lea & Christiana. Il brand è specializzato in abbigliamento e accessori caratterizzati intricati ricami realizzati a mano e inconfondibili abbellimenti con gioielli e cristalli.

Quello indossato dall'imprenditrice nel 2020 era un abito monospalla celeste, con frange e cinturino gioiello in vita, ricoperto di micro cristalli. A Ibiza ha incantato tutti con una creazione color oro del brand, un mini dress corto e aderente con schiena nuda, fianchi scoperti e scollatura profonda, interamente ricoperto di cristalli. Lo ha abbinato a sandali gioiello. Sul sito di Cristahlea modelli simili all'abitino di Chiara Ferragni, che non risulta in vendita, costano dai 5500 ai 7500 euro. Il look oro sfoggiato nella golden hour l'ha resa la sirena più scintillante della serata.