Chiara Ferragni e Vittoria, estate a Ibiza in coordinato: il look mini me è floreale Chiara Ferragni è una fan del look matchy matchy: per vestire in coordinato con la piccola Vittoria stavolta ha scelto la fantasia floreale.

L'estate dei Ferragnez è targata Ibiza: la famiglia al completo ha raggiunto l'isola a bordo di un jet privato e ora i quattro si stanno finalmente godendo le vacanze insieme. Stanno alloggiando in una lussuosa ed enorme villa immersa nel verde, dotata di piscina esterna, campo di basket, cinema all'aperto e addirittura pista da bowling. Chiara Ferragni e Fedez in questo periodo sono stati molto presi dagli impegni professionali. L'imprenditrice in passato ha ammesso di soffrire molto la mancanza dei suoi figli, quando deve partire per lavoro e stare lontana da Leone e Vittoria. Ecco perché ora che ha la possibilità di stare con loro h24 senza pensieri, ne sta approfittando in pieno e sta facendo tesoro di tutto ciò che la quotidianità con i due bimbi può offrire. Sta testimoniando sui social, condividendo con fan e follower, i momenti di gioco, le nuotate, gli scherzi, le coccole. E ovviamente, sui social dell'influencer non manca una carrellata dei suoi look vacanzieri.

Cosa ha messo Chiara Ferragni in valigia

Chiara Ferragni ha messo nel guardaroba delle vacanze tanti vestiti griffati e accessori di lusso, ma sta sfoggiando anche diversi capi della sua collezione. Prima è stata la volta del costume intero firmato Chiara Ferragni Brand, indossato in versione bikini anche dalla piccola Vittoria. Mamma e figlia si sono divertite col look balneare matchy matchy, la moda del momento che ha contagiato tantissime celebrities. Sui social in tante stanno condividendo le loro foto con l'outfit coordinato: Lorella Boccia e Luce Althea in versione pink a quadretti per esempio.

Anche Caterina Balivo e la piccola Cora, che hanno inaugurato l'estate con un costume intero rosso identico. Da fan del "mini-me", Chiara Ferragni ha proposto nuovamente questo look abbinato madre-figlia, attingendo alla sua collezione di abbigliamento. Per sé, l'imprenditrice ha scelto il minidress Garden Party. Sul sito ufficiale costa a prezzo pieno (ma al momento è scontato del 50%). È un vestitino con spalline sottili e arricciato ai lati con lunghezza regolabile.

Lo ha abbinato a un paio di infradito Chanel. Per la piccola Vittoria l'abitino è nella stessa identica fantasia floreale, ma a differenza di quello per adulti è già sold out, dunque non acquistabile al momento. Fa parte della collezione Kidswear: presenta maniche corte e balze sulla gonnellina. Costa 175 euro. La piccola lo ha abbinato a sandaletti bianchi. In versione gemelline sono più adorabili che mai.