Aurora Ramazzotti osa col body di pizzo trasparente: in estate la lingerie si usa anche per uscire Aurora Ramazzotti è in vacanza a Pantelleria e ne ha approfittato per sfoggiare un look che si rivelerà perfetto per l’estate. Ha abbinato dei semplici jeans a un body di pizzo trasparente in celeste, completando il tutto con un audace make-up rosso fuoco.

A cura di Valeria Paglionico

Aurora Ramazzotti si sta godendo le meritate vacanze al termine di un lungo anno lavorativo e, complici le ultime giornate caldissime che fanno già sognare l'estate, si è concessa dei viaggi in isole da sogno. Dopo essere stata a Capri, dove ha partecipato al matrimonio di Beatrice Valli con un adorabile abito a righe, nelle ultime ore è volata a Pantelleria. Sui social non può fare a meno di documentare le mattinate al mare e le serate all'insegna del relax, incantando i followers con la sua bellezza e con la sua ironia. Sono stati degli scatti che ha postato ieri sera, però, ad aver attirato l'attenzione dei followers, il motivo? Ha lanciato il trend sensuale e provocante da seguire assolutamente durante la bella stagione.

Il look estivo di Aurora Ramazzotti

Cosa indossare in estate per essere sensuali e allo stesso tempo casual? La proposta è arrivata da Aurora Ramazzotti e si rivelerà perfetta per tutte coloro che vogliono osare ma senza strafare. La figlia di Eros e Michelle ha abbinato un paio di jeans skinny a vita alta a un body intimo, un modello celeste di pizzo trasparente col reggiseno strutturato col ferretto, le spalline sottili e un taglio cut-out al centro del décolleté che ha messo in risalto il tatuaggio con la rosa al contrario. Così facendo Aurora ha dimostrato che i capi di lingerie possono essere tranquillamente usati anche per uscire: sono così sofisticati, glamour e seducenti che sarebbe davvero un peccato lasciarli coperti con top, blazer o t-shirt.

Aurora Ramazzotti col make–up rosso

Aurora Ramazzotti col make-up vitaminico

Al di là del body intimo in celeste acceso, Aurora Ramazzotti ha voluto aggiungere un ulteriore tocco vitaminico al suo outfit per l'estate. Di cosa si tratta? Del make-up. La figlia di Eros e Michelle Hunziker ha decorato gli occhi con un ombretto rosso fuoco, il trucco è allungato proprio come se ci fosse l'eyeliner in tinta ed esalta lo sguardo con una leggera linea colorata sotto l'occhio. Il tutto è stato abbinato a un rossetto coordinato, mentre la manicure è neutra sui toni del nude. Insomma, Aurora ha letteralmente "infiammato" i social. In quante prenderanno ispirazione da lei per un make-up estivo variopinto e originale? L'effetto "wow" è decisamente assicurato.