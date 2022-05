Aurora Ramazzotti in vacanza a Capri: quanto costa l’hotel con piscina e panorama mozzafiato Aurora Ramazzotti è in vacanza a Capri per il matrimonio più glamour del momento e il compleanno di un’amica. Scopriamo dove ha soggiornato e quanto è costato il suo hotel di lusso.

A cura di Clara Salzano

Aurora Ramazzotti in vacanza sull’isola di Capri

Aurora Ramazzotti ha trascorso alcuni giorni di vacanza a Capri come invitata al matrimonio più glamour del weekend, quello tra Beatrice Valli e Marco Fantini, e per il compleanno di una delle sue amiche più care. Per i giorni capresi, la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti ha scelto una struttura di lusso in una tipica villa caprese, accogliente come se fosse una casa. Vediamo dove ha soggiornato Aurora Ramazzotti e quanto è costato il suo soggiorno.

Aurora Ramazzotti durante il weekend a Capri

L'hotel di Aurora Ramazzotti a Capri

Aurora Ramazzotti ha approfittato del matrimonio più chiacchierato del momento e del compleanno di un'amica per trascorrere alcuni giorni di divertimento e relax sull'Isola di Capri, assieme al fidanzato Goffredo Cerza. Attraverso alcune immagini e video condivisi sui social è stato possibile notare le strutture che hanno accolto la giovane showgirl. Si tratta di hotel di lusso e ville tradizionali che esprimono al meglio la natura mediterranea dell'isola.

La colazione presso Villa Marina capri di Aurora Ramazzotti

A Capri Aurora Ramazzotti si è taggata in due strutture differenti. La prima è Villa Marina Capri a Marina Grande, dove probabilmente ha soggiornato, che consiste in uno boutique hotel a cinque stelle con piscina e spa.

Villa Marica Capri a Marina Grande

Villa Marina Capri hotel & spa è una storica villa caprese immersa nel verde che gode di una vista mozzafiato sul Golfo di Napoli e dintorni. La villa è arredata in stile mediterraneo e si inserisce perfettamente nel paesaggio circostante. L'hotel offre diversi servizi di lusso come una scenografica piscina all'aperto e una suggestiva spa.

La piscina di Villa Marina a Capri

Un altro luogo che ha accolto Aurora Ramazzotti durante la sua vacanza caprese è la Casa Del Solitario a Capri, dove probabilmente è stato festeggiato il compleanno della sua amica. Si tratta di una storica villa caprese, posta non lontano dalla mitica piazzetta di capri, realizzata dall’architetto caprese Edwin Cerio all'inizio degli negli anni Venti su richiesta del Barone Mario Astarita. La villa si sviluppa su tre livelli con varie terrazze panoramica e immersa nel paesaggio paradisiaco dell'isola.

Aurora Ramazzotti nella Casa del Solitario a Capri

Quanto costa l'hotel a Capri di Aurora Ramazzotti

Aurora Ramazzotti ha trascorso il suo lungo weekend caprese con il fidanzato Goffredo Cerza in alcune delle strutture più caratteristiche dell'isola. Il Villa Marina Capri hotel & spa offre ai propri clienti differenti servizi e tipologie di camere.

Una delle camere della Villa Marina Capri Hotel & Spa

Non sappiamo di preciso quale soluzione di alloggio è stata offerta alla giovane showgirl ma una notte in questo boutique hotel a cinque stelle va dai 630 euro a notte per una camera matrimoniale non in alta stagione fino a 10.240,00 euro per tre notti nella suite con terrazza vista mare.