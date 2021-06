La nuova stagione di Serie A 2021/2022 ha già le date stabilite da un calendario varato il prima possibile per permettere a giocatori e club di programmare finalmente un campionato che riporterà il mondo del calcio alla normalità post pandemia. Una stagione che ha anche definito i nuovi diritti Tv, con DAZN che ha avuto la meglio sulle offerte Sky e che presenta un pacchetto tutto nuovo – nel numero di incontri a disposizione nei prezzi offerti – per poter seguire la Serie A senza perdersi un incontro. Ma dalla prossima stagione, per seguire tutto il calcio in TV (Serie A, Coppe europee, campionati esteri) c'è una varietà ancor più ricca di proposte: da DAZN a Sky, con Now, Amazon, Mediaset Infinity e Canale 5. Ecco una guida completa e dettagliata di tutte le offerte, costi inclusi.

Serie A su DAZN: il prezzo dell’abbonamento

Tutta la Serie A 201/2022 si potrà vedere interamente su DAZN che trasmetterà tutte le partite del campionato italiano per i prossimi tre anni (fino alla stagione 2023/2024). Il prezzo dell’offerta DAZN aumenta di 20 euro rispetto al precedente canone mensile, ma sono previste offerte e sconti per vecchi e nuovi abbonati. Fino a questa stagione appena conclusa si pagava 9,99 euro ma non si aveva la possibilità di vedere tutti gli incontri. Dalla prossima stagione il costo totale è di 29,99 euro con la garanzia di non perdersi nemmeno una partita.

Senza dimenticare però le offerte e gli sconti previsti: per i nuovi abbonati dall'1 al 28 luglio è prevista infatti, un'offerta di 19,99 euro al mese per 14 mesi. Chi è già abbonato da tempo pagherà sempre 19,99 euro al mese da settembre 2021 per 12 mesi e i due mesi di luglio e agosto saranno completamente offerti da DAZN.

Quanto costerà il calcio su Sky: pacchetti con Champions ed Europa League

Anche Sky potrà trasmettere partite di Serie A, ovviamente usufruendo dell'opzione meno completa, che però permetterà alla rete satellitare di dare diverse gare del campionato italiano in co-esclusiva con DAZN. Cosa si vedrà con il pacchetto Sky Calcio? Si potrà assistere a tre partite di Serie A che sono programmate il sabato (ore 20:45), la domenica (12:30) e il lunedì (20:45). Inoltre sarà visibile tutta la Serie B, il campionato inglese della Premier League, quello tedesco della Bundesliga e il campionato francese della Ligue 1.

Sky propone anche un altro pacchetto, denominato Sky Sport e che presenta un'offerta che racchiude le 121 partite di Champions League (su 137 totali), l'Europa League, le gare di Europa Conference League, più altri sport come la Formula 1, la MotoGP, il basket americano dell'NBA, i migliori tornei di Tennis. Il costo? 16 euro al mese per l'offerta Sky Calcio, altri 30,90 euro al mese per il pacchetto Sky Sport. In totale 46,90 al mese.

I costi dei ticket su NOW, piattaforma streaming di Sky

Anche NOW, la tv in streaming che offre i contenuti della pay-tv di Comcast avrà la possibilità di dare un palinsesto calcistico alternativo a costi ribassati. Per la stagione 2021/22, a partire dal 1 luglio 2021 il prezzo del "Pass Sport" sarà praticamente dimezzato: dagli attuali 29,99 euro al mese si passerà a 14,99 euro al mese.

Con il "Pass Sport" su NOW sarà possibile seguire in diretta la Serie A 2021-24 con 3 partite su 10 ogni giornata (i match del sabato alle 20.45, della domenica alle 12.30 e del lunedì alle 20.45), la Serie B 2021-24 con tutte le 380 partite stagionali, oltre a playoff e playout. Inoltre, 121 delle 137 partite a stagione della Champions League 2021-24 e grazie a Diretta Gol, tutta l'Europa League 2021-24 e l'Europa Conference League 2021-24. L'offerta prevede anche una selezione di partite di Premier League per la stagione 2021/2022, di Bundesliga per le stagioni 2021-2025 e della Ligue 1 per le stagioni 2021-2024.

C'è spazio anche per gli altri sport con la MotoGP fino al 2021, la Formula 1 fino al 2022, il Tennis internazionale con gli ATP Masters 1000 e le Nitto ATP Finals fino al 2023, oltre che con Wimbledon fino al 2022, lo spettacolo della NBA fino alla stagione 2022/23.

Champions in streaming su Mediaset Infinity e in chiaro su Canale 5

Le partite di Champions League si potranno vedere anche attraverso Mediaset Infinity, il servizio streaming a pagamento di Mediaset. Al costo di 7,99 euro al mese si potranno vedere 104 partite di Champions League delle 137 totali. Restando in casa ‘Biscione', Mediaset trasmetterà in chiaro su Canale 5 un totale di 17 partite: il big match del martedì sera e la finale.

Le partite di Champions su Amazon Prime Video: il prezzo

Anche Amazon è scesa in campo per avere parte dei diritti Tv delle partite di Champions League. Incluso nel costo di 36 euro all'anno (il prezzo previsto dal servizio Amazon Prime) si vedrà la migliore partita del mercoledì di Champions League, in esclusiva, senza costi aggiuntivi nel costo dell’abbonamento annuale che prevede una ricca offerta cinematografica su Prime Video.