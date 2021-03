DAZN trasmetterà le partite del campionato di Serie A nel triennio 2021-2024 dopo aver vinto il bando per l'assegnazione dei diritti TV della Lega Serie A. La piattaforma streaming prenderà il posto di Sky come principale broadcaster del campionato italiano. Il verdetto definitivo, dopo una lunga fase di discussione intorno alle offerte presentate a gennaio, è arrivato a pochi giorni dalla scadenza delle proposte: in assemblea di Lega, l'offerta di DAZN ha ricevuto 16 voti a favore e soltanto quattro contrari (da Genoa, Crotone, Sampdoria e Sassuolo). Per la Serie A si tratta di una svolta storica: per la prima volta sarà trasmessa in toto da un servizio streaming. Sky può tornare in gioco per la trasmissione di tre partite per ogni giornata, ma non in esclusiva. L'emittente satellitare è in corsa per il pacchetto 3 del bando che non è stato ancora assegnato e interessa anche a Mediaset.

Partite Serie A su DAZN: quali trasmetterà

DAZN ha messo sul piatto 840 milioni di euro a stagione per i prossimi tre anni per i pacchetti 1 e 3 del bando relativo ai diritti TV della Serie A. In sintesi, DAZN trasmetterà tutte le partite del campionato di Serie A, tra cui sette in esclusiva e tre in co-esclusiva per ogni giornata. Un passo avanti importante rispetto allo scenario attuale, stabilito nella precedente tornata di assegnazione dei diritti TV, che ha visto lo sbarco della piattaforma streaming in Italia. DAZN attualmente trasmette tre partite di campionato per ogni giornata, con le restanti sette in esclusiva su Sky. Equilibri che cambiano drasticamente dopo la fumata bianca in assemblea.

DAZN potrà godere del supporto di TIM a seguito di un accordo ufficializzato poche settimane fa, nel quale la telco rientra come “Partner tecnologico e pay tv di riferimento”.

