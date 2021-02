Sky ha ufficializzato di aver acquisito i diritti tv per il triennio 2021-2024 di Champions ed Europa League. La piattaforma satellitare si aggiudica il pacchetto che comprende 121 delle 137 partite della Champions League e di tutte le 282 partite dell’Europa League e della nuova competizione Europa Conference League. In totale 403 gare, comprensive delle tre finali. Le partite saranno visibili su Sky e anche in streaming su NOW TV. Le restanti 16 partite verranno invece trasmesse su Amazon.

