La Coppa Italia 2020/2021 entra nel vivo. Dopo i turni eliminatori andati in scena tra settembre e novembre tocca alla fase finale: ottavi, quarti e semifinali per decidere le squadre che si affronteranno nella finale del 19 maggio, all'Olimpico di Roma, per contendersi il trofeo, vinto lo scorso anno dal Napoli. Il calendario della competizione prevede gli ottavi di finale tra il 12 e il 21 gennaio, i quarti di finale tra 26 e 28 gennaio e le semifinali (in gara di andata e ritorno) tra 2 e 10 febbraio. Il tabellone della Coppa Italia, a partire dagli ottavi di finale, vede l'ingresso delle big, le migliori otto squadre dello scorso campionato di Serie A. Tutte le partite della manifestazione saranno trasmesse in diretta TV in chiaro dalla Rai.

Coppa Italia 2020/2021: calendario e risultati degli ottavi di finale

Le partite degli ottavi di finale sono iniziate il 12 gennaio e si chiuderanno una settimana più tardi, il 21 gennaio. Il regolamento prevede partite in gara secca: in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, si procederà con tempi supplementari ed eventuali calci di rigore per stabilire la squadra che si qualificherà ai quarti di finale. Tra le squadre qualificate, 16 sono di Serie A e due (Empoli e Spal) sono le ‘sopravvissute' di Serie B.

Il programma degli ottavi di finale inizia con Milan-Torino a San Siro e prosegue con un mercoledì molto ricco: si giocheranno Fiorentina-Inter, Napoli-Empoli e Juventus-Genoa. Giovedì toccherà a Sassuolo-Spal e Atalanta-Cagliari, mentre settimana prossima si completerà il quadro degli incontri con Roma-Spezia e Lazio-Parma.

Martedì 12 gennaio

Mercoledì 13 gennaio

Fiorentina-Inter ore 15

Napoli-Empoli ore 17.45

Juventus-Genoa ore 20.45

Giovedì 14 gennaio

Sassuolo-Spal ore 17.30

Atalanta-Cagliari ore 21.15

Martedì 19 gennaio

Roma-Spezia ore 21.15

Giovedì 21 gennaio

Lazio-Parma ore 21.15

Tabellone Coppa Italia 2020/2021

Il regolamento della Coppa Italia prevede che le otto teste di serie del massimo campionato esordiscano nella fase finale del torneo, affrontando le otto squadre qualificate dai turni preliminari. Gli accoppiamenti sono determinati da un tabellone sorteggiato in estate, che prevede, per ogni squadra, il cammino in Coppa Italia fino alla finale, attraverso ottavi, quarti e semifinali.

Quarti di finale

vincente Atalanta-Cagliari – vincente Lazio-Parma

– vincente vincente Napoli-Empoli – vincente Roma-Spezia

– vincente vincente Fiorentina-Inter – vincente Milan-Torino

– vincente vincente Sassuolo-Spal – vincente Juventus-Genoa

Semifinali

vincente Atalanta-Cagliari / Lazio-Parma – vincente Napoli-Empoli / Roma-Spezia

– vincente vincente Fiorentina-Inter / Milan-Torino – vincente Sassuolo-Spal / Juventus-Genoa

Regolamento Coppa Italia

Tutte le gare della Coppa Italia si disputano in gara unica, con l'eccezione delle semifinali che prevedono la doppia sfida di andata e ritorno. Fattore campo: la squadra che giocherà in casa gli ottavi di finale è stata scelta mediante sorteggio, mentre per quarti e semifinali (chi giocherà in casa la gara di ritorno) il fattore campo dipenderà dall'ordine delle teste di serie: ad ogni squadra è stato associato un numero e quelli più bassi avranno la precedenza.

Per ottavi e quarti di finale il regolamento che determinerà la qualificazione sarà il medesimo: partite in gara secca, con tempi supplementari ed eventuali calci di rigore in caso di parità al 90′. Per le semifinali, discorso analogo ma su 180 minuti, con i gol in trasferta che avranno valore doppio.