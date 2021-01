La diretta di Milan-Torino, partita valida per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2020/2021. Si gioca oggi, mercoledì 13 gennaio 2021, con fischio di inizio alle 20.45 allo Stadio San Siro di Milano. La partita sarà trasmessa in diretta TV esclusiva dalla Rai sul canale Rai Uno e in streaming su Raiplay. Per Stefano Pioli un fondamentale test-match per valutare le reali condizioni dei giocatori che rientrano dagli infortuni tra cui Ibrahimovic. Per i granata un motivo di riscatto dopo un inizio di stagione da dimenticare.

La formazione ufficiale del Milan di Pioli

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Romagnoli, Musacchio, Dalot; Tonali, Calabria; Castillejo, Brahim Díaz, R. Leão; Ibrahimovic

Allenatore: Pioli.

La formazione ufficiale di Giampaolo

TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic; Bremer, Nkoulou, Buongiorno; Vojvoda, Segre, Rincon, Linetty, Ansaldi; Gojak, Zaza.

Allenatore: Giampaolo.