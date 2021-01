Prandelli e Conte hanno fatto le loro scelte. La Fiorentina scende in campo con due punte di ruolo, senza Vlahovic in avanti ma con la coppia Kouamè e Eysseric e con un trequartista, Castrovilli. Un piccolo turn over in questo 3-4-1-2 in cui Prandelli ha provato a mescolare le carte, schierando anche il secondo portiere, Terracciano, e lasciando inizialmente a riposo Bonaventura, Pezzella, e Callejon.

Stessa scelta di Conte nel rivedere la formazione iniziale. Il tecnico schiera un'Inter che vede Eriksen dal primo minuto in campo in un 3-5-2 che dovrebbe però tramutarsi in un immediato 3-4-1-2 con in fase offesniva, con il danese cui è stato espressamente richiesto il ruolo di play. A riposo Hakimi, Vidal, Barella, Lukaku e Brozovic.

Fiorentina: Terracciano; Milenkovic, Martinez Quarta, Caceres; Igor, Borja Valero, Amrabat, Biraghi; Castrovilli; Eysseric, Kouamé.

A disposizione: Brancolini, Dragowski, Bonaventura, Duncan, Vlahovic, Pezzella, Venuti, Barreca, Montiel, Kraste, Dalle Mura, Callejon.

Inter: Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Kolarov; Young, Gagliardini, Eriksen, Sensi, Perisic; Lautaro Martinez, Sanchez.

A disposizione: Padelli, Radu, Hakimi, De Vrij, Lukaku, Vidal, Barella, Brozovic, Bastoni.