Newey incantato dalla Ferrari sulla griglia di partenza: è rimasto lì a fissarla tutto il tempo L’immagine di Adrian Newey che guarda incantato la Ferrari sulla griglia di partenza di Miami fa sognare i tifosi della Rossa. Viene interrotto solo dal saluto di Piero Ferrari: “Non so se verrà da noi”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

Adrian Newey solo davanti alla Ferrari ferma sulla griglia di partenza prima della Sprint Race del GP di Miami. L'ingegnere della, che dal 2006 progetta le monoposto del team campione del mondo, lascerà la squadra nel primo trimestre del 2025. L'immagine di lui accanto alla Rossa alimenta ulteriormente i sogni dei tifosi del Cavallino pronti ad accoglierlo a Maranello. L'ha fissata tutto il tempo, la scrutava. Lo fa spesso, ma in questo caso quest'immagine sembra essere quasi una conferma di cosa possa accadere nell'immediato futuro: Newey alla Ferrari per il 2025.

Piero Ferrari e Newey dialogano sul circuito di Miami.

A un certo punto, nelle immagini riprese da Sky, si nota Newey interrotto solo da una persona: Piero Ferrari. Il figlio del Commendatore modenese si ferma a parlare con l'ingegnere britannico. I due hanno un breve scambio di battute prima di salutarsi. Un ulteriore tassello che fa sperare ai tifosi della Ferrari che questo matrimonio possa davvero andare in porto. Hamilton e Newey alla Ferrari è di fatto un sogno per i sostenitori della Rossa nonostante le frasi di circostanza dello stesso Newey poco prima: "Ora mi prendo una piccola pausa e poi vedremo".

Newey ipnotizzato dalla Rossa, resta lì a guardarla.

Newey e Piero Ferrari parlano per un po' ma poi il 78enne emiliano viene raggiunto dai microfoni di Sky Sport che chiaramente cercano di capire cosa si siano detti sperando di carpire qualcosa in più: "Gli ho chiesto solo se verrà insieme all'evento di auto storiche, visto che è un grande appassionato di Ferrari – spiega Piero Ferrari – Se verrà alla Ferrari per la Formula 1? Non lo so". Gesti, frasi, parole, sguardi che per qualcuno valgono più di qualsiasi altra cosa e lasciano davvero intendere che l'approdo dell'ingegnere nel team italiano possa avvenire.

La chiacchierata tra Newey e Piero Ferrari.

Di fatto la trattativa per portare il geniale progettista alla Rossa sembra essere davvero vicina alla conclusioni. Secondo le informazioni raccolte da Fanpage.it, infatti, mancano da definire soltanto gli ultimi dettagli prima di apporre le firme sul contratto. Newey potrebbe così approdare a Maranello già da marzo 2025 (prima dell'inizio del prossimo Mondiale di Formula 1) per poter così lavorare alla monoposto 2026.

