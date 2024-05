video suggerito

Newey rompe il silenzio dopo l’addio alla Red Bull: dice qualcosa che fa sognare i tifosi della Ferrari Newey ha rotto il silenzio sul suo futuro. Dice di voler tornare in Formula 1, e il suo approdo in Ferrari la prossima stagione sembra sempre più probabile. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Gabriele Mento

Adrian Newey a 65 anni non è ancora pronto per la pensione, e rompe il silenzio sul suo futuro. L'ingegnere più vincente di sempre ha confermato le impressioni di molte persone, che credono in un suo possibile approdo in Ferrari già a partire dalla prossima stagione.

Il futuro di Newey

In una chiacchierata con l'amico Eddie Jordan, pubblicata sul canale youtube Oyster Yachts, il geniale ingegnere inglese ha raccontato che "Come ha detto Forrest Gump dopo la sua lunga corsa, al momento mi sento un po' stanco, ma a un certo punto probabilmente tornerò di nuovo".

Newey ha lasciato la Red Bull lo scorso 1 maggio, dopo 18 anni passati a progettare le auto della scuderia austriaca. L'ingegnere aveva un contratto che lo legava alla scuderia austriaca fino alla fine del 2025. Se fosse arrivato a scadenza, però, non sarebbe potuto tornare a progettare auto per un'altra scuderia prima del 2027, dovendo osservare un anno di "gardening", senza poter lavorare per un'altra scuderia. Avendo trovato l'accordo per rescindere anticipatamente il contratto, invece, Newey potrà tornare in Formula 1 già dalla prossima stagione.

"Stavo considerando seriamente la possibilità di cambiare team, andare da qualche parte e continuare per qualcosa come altri quattro o cinque anni“, ha raccontato Newey, presente a Montecarlo dove ha partecipato alla gara con le auto storiche alla guida della Lotus 49B con la quale Graham Hill vinse il titolo mondiale nel 1968.

Newey in Ferrari?

Notizie ufficiali sul suo futuro, al momento non se ne hanno, ma il suo approdo a Maranello sembra sempre più probabile. Approdo alla corte del cavallino rampante del quale sarebbe entusiasta anche Lewis Hamilton, che alla vigilia del Gp di Miami aveva messo il progettista "In cima alla lista delle persone con cui vorrebbe lavorare". E le possibilità di vedere Newey vestito di rosso, sembrano sempre più concrete.

