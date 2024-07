video suggerito

La Red Bull svela l'ultimo gioiello di Newey: ora il 'genio' sceglierà tra Ferrari e team britannici Al Festival di Goodwood la Red Bull ha presentato la RB17: l'ultimo capolavoro di Adrian Newey prima del suo addio. Ora il geniale progettista può scegliere in quale team tra Ferrari, Aston Martin, McLaren e Williams proseguire la sua carriera in Formula 1.

A cura di Michele Mazzeo

La Red Bull ha svelato al mondo la sua nuova Hypercar: al Festival of Speed di Goodwood sono stati infatti tolti i veli alla RB17, la prima vettura costruita interamente dal marchio di bevande energetiche ma anche l'ultimo capolavoro del geniale progettista Adrian Newey prima di lasciare la squadra corse austriaca. Un momento storico dunque che in tanti attendevano, compresi i tanti team di Formula 1 interessati al 65enne di Colchester che, come già annunciato, nel 2025, dopo 18 anni e 13 titoli iridati, lascerà Milton Keynes.

Già, perché, come comunicato al momento dell'ufficializzazione della separazione, l'esperienza di Adrian Newey in Red Bull si sarebbe conclusa una volta ultimato il lavoro sull'Hypercar con telaio monoscocca in fibra di carbonio e un motore V10 centrale capace di sprigionare una potenza di oltre 1100 cv che è stata presentata oggi e che sarà prodotta in 50 esclusivissimi esemplari, ognuno dei quali sarà realizzato in base alle preferenze dell'acquirente che per averla dovrà sborsare una cifra non inferiore ai 5 milioni di euro.

Svelata la RB17 e portato quindi a termine il suo ultimo lavoro in Red Bull, Adrian Newey potrà quindi concentrarsi sulla scelta riguardo al suo futuro. In questi mesi dunque rivaluterà tutte le offerte che ha sul tavolo per poi annunciare dopo l'estate (come prevede l'accordo di separazione stipulato con la scuderia austriaca) se resterà in Formula 1 ed eventualmente in quale team si accaserà.

L'ingegnere più vincente della storia del Circus dovrà quindi scegliere se portare avanti i discorsi, inizialmente ben avviati, con la Ferrari e approdare a Maranello con il ruolo di super consulente senza vincoli né logistici né di altra natura, oppure, opzione che si fa sempre più possibile con il passare dei giorni, restare nella sua Gran Bretagna e sposare il progetto di una tra Aston Martin, McLaren o Williams (le squadre che si sono mosse di più per convincerlo e che nelle ultime settimane hanno intensificato il corteggiamento nei suoi confronti). Al momento per lui però è soprattutto l'ora delle meritate vacanze.