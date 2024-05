video suggerito

Newey in attesa della Ferrari indossa casco e guanti e a Montecarlo fa un sorpasso meraviglioso Adrian Newey nel Gp storico di Monaco ha guidato la Lotus del 1968 di Graham Hill e ha dimostrato di essere abile anche da pilota. Newey ha effettuato uno splendido sorpasso alla curva del ‘Grande Albergo’. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Alessio Morra

Quello di Adrian Newey è uno dei nomi più citati e chiacchierati dell'intero mondo della Formula 1. L'addio alla Red Bull è stato ufficializzato pochi giorni fa, nel weekend del Gran Premio di Miami. Ora l'inglese è fermo, quantomeno per il circus, in attesa della fumata bianca per la Ferrari, che pare nel suo destino con Vasseur che sta creando un Dream Team. Ma nell'attesa Newey ha infilato guanti e casco e si è messo al volante di una Lotus del 1968 e ha guidato a Monte Carlo dove si è disputato il Gp storico di Monaco.

Il sorpasso doc di Adrian Newey alla curva della vecchia stazione a Monaco

Da qualche anno sul tracciato del Gran Premio di Monte Carlo di Formula 1 si tiene il Monaco GP Historique. Un grande spettacolo per chi ama il motorsport e soprattutto la Formula 1, perché in pista si vedono vetture che hanno fatto la storia. Tra i tanti piloti c'è stato anche Adrian Newey che ha guidato la Lotus con cui Graham Hill vinse il titolo Mondiale nel 1968.

Newey non è nuovo a qualcosa del genere. Nella sua narrazione c'è una magnifica storia di Ivan Capelli, dei tempi della Leyton House, quando l'inglese indossò casco e guanti e provò quella vettura. Newey ha guidato la Lotus e alla Hairpin (la Curva della Vecchia Stazione) ha effettuato un sorpasso splendido a una Matra MS120B. Di alto livello, per tutte le stagioni, sempre superbo Adrian Newey.

Newey e la trattativa con la Ferrari

C'è chi parla del corteggiamento forte anche dell'Aston Martin, ma è la Ferrari la scuderia per la quale, con ogni probabilmente, firmerà Adrian Newey. L'annuncio potrebbe arrivare a breve. Vasseur sta cercando di creare un Dream Team per provare a vincere dal 2025, anche se dal 2026 con il nuovo regolamento si azzera tutto. Hamilton e Leclerc potrebbero guidare per una vettura creata da Adrian Newey.

