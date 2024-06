Vanessa Ferrari salterà le Olimpiadi, il video in cui si fa male: “Il mio polpaccio ha ceduto” La fortissima ginnasta italiana a un mese dalle Olimpiadi è costretta a dare forfait ai Giochi di Parigi. Vanessa Ferrari ha riportato un serio infortunio al polpaccio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Il sogno olimpico di Vanessa Ferrari è svanito. La ginnasta italiana postando anche un video sul suo profilo Instagram ha annunciato che a causa di un serio infortunio non sarà alle Olimpiadi di Parigi 2024. Una mazzata tremenda per questa fantastica atleta, che tre anni fa a Tokyo aveva conquistato una splendida medaglia d'argento nel corpo libero.

Vanessa Ferrari non ci sarà a Parigi

Vanessa Ferrari ha avuto una carriera straordinaria, è riuscita a fermare il tempo tre anni fa a Tokyo quando a 31 anni vinse l'argento alle Olimpiadi. Un risultato immenso a 15 anni dal primo oro mondiale (nel 2006). Ferrari era riuscita a qualificarsi pure per i Giochi di Parigi, ma a causa di un infortunio al polpaccio, a meno di un mese dalla cerimonia d'apertura, deve dare forfait. L'atleta lombarda ha pubblicato un lungo post sui social e ha anche mostrato il video nella quale si è infortunata seriamente al polpaccio.

Serio infortunio al polpaccio per Vanessa Ferrari

Questo il messaggio a corredo del video: "Il mio percorso verso Parigi 2024 termina qui. Ieri, in palestra, durante il test in vista degli assoluti della prossima settimana, nello stacco di un salto, il mio polpaccio ha ceduto. Mancando un mese alle Olimpiadi, non ci sono le tempistiche per recuperare una lesione muscolare. Nonostante sia da dicembre che sto combattendo con vari malesseri, a livello tecnico stavo molto bene. Purtroppo però il finisco non ha retto. Ho intrapreso questo percorso con la voglia di lottare fino in fondo ma anche con la consapevolezza che ci potesse essere questo tipo di esito, fa parte del “gioco”. Però anche se nella mia carriera ho avuto molti infortuni non ci si abitua mai e la batosta è sempre forte, soprattutto dopo tre anni di allenamento e a un mese dall’obiettivo finale. Ora ho bisogno di un attimo per metabolizzare questo duro colpo ma ci tengo a ringraziare tutti coloro che mi hanno sostenuta e che hanno sempre creduto in me perché il sostegno che ho ricevuto è sempre stato fondamentale!