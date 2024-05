Verstappen in pole al Gp di Miami, le Ferrari alle sue spalle: Leclerc secondo e Sainz terzo

video suggerito

A cura di Fabrizio Rinelli

Max Verstappen partirà in pole position al Gp di Miami che si disputerà domani. Il pilota della Red Bull segna il miglior tempo lasciandosi alle spalle Leclerc secondo e Sainz terzo. Ottimo anche il tempo in pista di Piastri che si piazza in quarta posizione. Subito nel Q1 le Ferrari di Sainz e Leclerc così come le Red Bull di Verstappen e Perez hanno mostrato un ottimo passo gara. La sorpresa è stato Norris mentre incredibilmente Ricciardo non è riuscito ad entrare tra i primi 15 che hanno poi preso parte al Q2 dopo essere stato Mvp di giornata.

Nelle Q2, in cui tutti hanno utilizzato gomma nuova tranne le Red Bull, è stato poi Leclerc a prendersi la prima posizione con il tempo migliore lasciandosi alle spalle proprio Verstappen e con Hamilton terzo dopo un super giro a 0.164 dallo stesso Leclerc, settimo tempo per Sainz. Nel Q3 decisivo Verstappen che mette subito il muso davanti a tutti girando in 1:27.241. Le Ferrari di Leclerc e Sainz non riescono a star dietro al campione del mondo staccati di poco piazzandosi al secondo e terzo posto lasciando la pole al campione del mondo della Red Bull.

La griglia di partenza al Gp di Miami: Verstappen in pole

La griglia di partenza del GP di Miami della Formula 1 2024

PRIMA FILA: 1 Max Verstappen (Red Bull) 2 Charles Leclerc (Ferrari)

SECONDA FILA: 3 Carlos Sainz (Ferrari) 4 Sergio Perez (Red Bull)

TERZA FILA: 5 Lando Norris (McLaren) 6 Oscar Piastri (McLaren)

QUARTA FILA: 7 George Russell (Mercedes) 8 Lewis Hamilton (Mercedes)

QUINTA FILA: 9 Nico Hulkenberg (Haas) 10 Yuki Tsunoda (Racing Bulls)

SESTA FILA: 11 Lance Stroll (Aston Martin) 12 Pierre Gasly (Alpine)

SETTIMA FILA: 13 Esteban Ocon (Alpine) 14 Alex Albon (Williams)

OTTAVA FILA: 15 Fernando Alonso (Aston Martin) 16 Valtteri Bottas (Sauber)

NONA FILA: 17 Logan Sargeant (Williams) 18 Kevin Magnussen (Haas)

DECIMA FILA: 19 Guanyu Zhou (Sauber) 20 Daniel Ricciardo* (Racing Bulls) *penalizzato di 3 posizioni dopo il GP Cina per incidente con Stroll

