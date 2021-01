Quella tra Lazio e Parma non è mai stata una sfida banale. Due grandi club che negli anni si sono sfidati più volte e in diverse occasioni anche in Coppa Italia. Proprio nell'attuale torneo Lazio e Parma si sono affrontate 3 volte con i biancocelesti che conducono con 3 vittorie e un pareggio in 3 partite.

I biancocelesti hanno sempre vinto i due precedenti casalinghi nel 2004 e nel 2014. In totale invece sono 64 i precedenti tra Lazio e Parma, con 28 vittorie vittorie dei biancocelesti e 15 degli emiliani oltre ai 21 pareggi.