La diretta di Roma-Spezia è il match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia 2020/21. Si gioca oggi, martedì 19 gennaio 2021, con fischio di inizio alle 21.15 allo stadio Olimpico di Roma. La partita sarà trasmessa in diretta TV su Rai Due che detiene i diritti esclusivi del torneo e in streaming su RaiPlay. I giallorossi fanno il loro ingresso ufficiale in questa edizione della Coppa Italia, mentre gli ospiti hanno cominciato a giocare dal terzo turno preliminare vincendo prima contro il Cittadella e poi contro il Bologna al quarto turno. Dzeko in panchina con Borja Mayoral al centro dell'attacco giallorosso. Gioca Mancini in difesa che invece è squalificato in campionato. Italiano invece si affida a Galabinov come punta supportato da Farias.

Formazioni ufficiali:

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Kumbulla; Bruno Peres, Pellegrini, Villar, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Mayoral. All. Fonseca.

Spezia (4-3-3): Krapikas; Vignali, Erlic, Ismajli, Ramos; Deiola, Leo Sena, Maggiore; Saponara, Galabinov, Agudelo.

All. Italiano.

Arbitro: Ghersini

Assistenti: Prenna e Lombardi.

IV: Pasqua

Al var Guida assistito da Di Vuolo