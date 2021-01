Diretta Napoli-Empoli di Coppa Italia ore 17.45 oggi 13 gennaio 2021: la cronaca della partita

La diretta di Napoli-Empoli, match valido per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2020/2021. Si gioca oggi, mercoledì 13 gennaio 2021, con fischio di inizio alle 17.45 allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli. La partita sarà trasmessa in diretta TV esclusiva dalla Rai sul canale Rai Due e in streaming su Raiplay. La gara, in formula secca, prevede l’eliminazione diretta. La formazione partenopea, vincitrice della competizione l’anno scorso dopo aver battuto in finale la Juventus, incontrerà l’Empoli di Dionisi, capolista di Serie B. Tornano a disposizione di mister Gattuso Mertens e Koulibaly. Cinque tesserati del club toscano sono stati messi in isolamento per essere stati in contatto con un positivo al Covid-19. La squadra vincente affronterà ai quarti una tra Roma e Spezia.