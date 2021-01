A seguito del caos che si è creato in Roma-Spezia, è meglio chiarire bene quale sia il regolamento sulle sostituzioni in Coppa Italia a cui dovranno attenersi sia Gattuso che Italiano questa sera. Così come avviene già in campionato, anche in Coppa Italia, ogni squadra può effettuare al massimo cinque sostituzioni. Nel caso in cui la partita finisca all'extra-time, ogni squadra può sfruttare una quarto slot oltre quelli già previsti tra la fine dei tempi regolamentari e l’inizio del primo tempo supplementare e tra il primo e il secondo tempo supplementare. Il tutto però solo nel caso in cui al termine dei tempi regolamentari siano stati sostituiti meno di cinque calciatori.