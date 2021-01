La Coppa Italia 2020/2021 entra nella sua fase cruciale. A partire da questa sera al via i quarti di finale del torneo che si concluderà poi il 19 maggio con la finale allo stadio ‘Olimpico' di Roma. Sarà una tre giorni ricca di partite chiave che potrebbero segnare la stagione delle squadre che vi prenderanno partite. Sono rimaste 8 squadre nel tabellone: Inter, Milan, Juventus, Spal, Atalanta, Lazio, Napoli e Spezia. Con la grande sorpresa rappresentata proprio dal club di Ferrara e dagli uomini di Vincenzo Italiano.

Si inizierà dal derby milanese Inter-Milan di questa sera, martedì' 26 gennaio alle ore 20:45, per poi proseguire domani, mercoledì 27 gennaio alle ore 17:45, con la gara tra Atalanta e Lazio prima del confronto, sempre mercoledì 27 gennaio alle ore 20:45, tra i bianconeri di Pirlo e la sorprendente Spal. Giovedì 28 gennaio alle 21:00, la sfida tra Napoli e Spezia chiuderà il programma dei quarti. Da quel momento in poi si formeranno le quattro semifinaliste. A sfidarsi, la vincente tra Atalanta e Lazio contro la vincente di Napoli-Spezia e di conseguenza la vincitrice del derby milanese affronterà una tra Juventus e Spal. Tutte le partite della manifestazione saranno trasmesse in diretta TV in chiaro dalla Rai che detiene i diritti del torneo.

Coppa Italia, tabellone e calendario dei quarti di finale

I quarti di finale di Coppa Italia si disputeranno quindi dal 26 al 28 gennaio 2021. Il regolamento del torneo prevede che le partite vadano giocate in gara secca: in caso di parità, al termine dei tempi regolamentari, si procederà con tempi supplementari ed eventuali calci di rigore per stabilire chi potrà accedere alle semifinali. Tra le squadre qualificate, 7 sono di Serie A e 1 di Serie B: la Spal. Con la grande sorpresa rappresentata dal neopromosso Spezia che agli ottavi ha battuto incredibilmente la Roma all'Olimpico.

Ecco il tabellone completo dai quarti di finale alla semifinale:

Martedì 26 gennaio

Inter-Milan

Mercoledì 27 gennaio

Atalanta-Lazio

Juventus-Spal

Giovedì 14 gennaio

Napoli-Spezia

Il tabellone delle semifinali di Coppa Italia 2020/2021

Il regolamento della Coppa Italia prevede che le otto teste di serie della Serie A, facciano il loro esordio ufficiale nella fase finale del torneo, scontrandosi con le otto squadre che si sono qualificate superando i turni preliminari precedenti. Gli accoppiamenti invece sono determinati da un tabellone sorteggiato in estate, che prevede, per ogni squadra, il cammino in Coppa Italia fino alla finale, attraverso ottavi, quarti e semifinali.

Semifinali

vincente Atalanta – Lazio vs vincente Napoli – Spezia

vincente Inter – Milan vs vincente Juventus – Spal

Il regolamento della Coppa Italia per quarti e semifinali

Tutte le gare della Coppa Italia si disputeranno in gara unica mentre in semifinale tornerà la doppia sfida di andata e ritorno. Per quanto riguarda il fattore campo invece, le squadre che hanno giocato in casa gli ottavi di finale sono state scelta mediante sorteggio, mentre per quarti e semifinali (chi giocherà in casa la gara di ritorno) il fattore campo dipende dall'ordine delle teste di serie: ad ogni squadra è stato associato un numero e quelli più bassi avranno la precedenza.

Così come per gli ottavi di finale, anche per quarti di finale il regolamento prevede la disputa di partite in gara secca, con tempi supplementari ed eventuali calci di rigore in caso di parità al 90′. Per le semifinali, vale lo stesso discorso ma su 180 minuti, con i gol in trasferta che varranno doppio.