In questa settimana si disputeranno i quarti di finale di Coppa Italia. Si parte con una sfida extra lusso: il derby di Milano che è in programma martedì 26 gennaio. Poi si giocheranno Atalanta-Lazio, finale due anni fa, e Juventus-Spal mercoledì 27. Infine scenderanno in campo il Napoli e lo Spezia giovedì 28 gennaio. Le quattro squadre che usciranno vittoriose da queste partite si qualificheranno per le semifinali, unico turno della manifestazione che si gioca sui 180 minuti con la classifica doppia sfida prima d'andata e poi di ritorno. Le semifinali si terranno il 3 e il 10 febbraio.

Chi gioca in casa le semifinali di Coppa Italia

Come si fa a stabilire l'ordine delle semifinali? In poche parole chi ha diritto a disputare la semifinale d'andata e quella di ritorno in casa? Il regolamento della Coppa Italia stabilisce che ha diritto di giocare la partita di ritorno in casa la squadra a cui all'ingresso in tabellone è stato attribuito il numero più basso tra le otto teste di serie. Se invece saranno in semifinale squadre non incluse tra le teste di serie verrà effettuato un sorteggio per stabilire l'ordine delle gare di andata e ritorno.